Un try de Los Pumas fue nominado como el mejor del año por World Rugby: el video de la magistral jugada

Fue ante los British & Irish Lions, con una definición brillante de Santiago Cordero. El jugador, que anunció su retiro de la Selección, podría despedirse con un reconocimiento histórico.

Santiago Cordero Foto: @ballsdotie

Un espectacular try de Los Pumas durante el partido contra los British & Irish Lions, el combinado que agrupa los jugadores oriundos de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, fue nominado por World Rugby como mejor conquista del 2025.

El autor fue Santiago Cordero, que anunció en julio que se retirará de la Selección Nacional. El final de su camino con Los Pumas podría coronarse con un momento especial para la historia del Rugby argentino.

Santiago Cordero Foto: @LaOvaladaWeb

La jugada inició con la captura en el aire de Rodrigo Isgró tras el kick desde un ruck de Gonzalo García. La acción prosiguió con la maniobra de Tomás Albornoz, que desarrolló el juego con Joaquín Oviedo, Justo Piccardo y Matias Moroni, que puso la ovalada contra la línea justo antes de ser tackleado y Cordero llegó como una flecha para concretar el ataque argentino.

El video del try de Santiago Cordero, nominado a mejor conquista del año

El try de Los Pumas nominado a mejor conquista del año

En los World Rugby Awards el try competirá contra el de Santiago Pedrero de Los Cóndores, apodo de la Selección de Chile; el de Lekima Tagitagivalu en Fiji vs Australia y el de Tupou Vaa’i, en Nueva Zelanda vs Francia.

Con la anotación del jugador formado en Regatas de Bella Vista, la Argentina dio vuelta el partido contra los British & Irish Lions, que hasta entonces ganaban 24-19, terminando con un resultado favorable de 28-24.

Otras nominaciones

Será la única nominación de Los Pumas en el evento. Además competirán por el premio a mejor jugador joven Abian Holland (Nueva Zelanda), Ethan Hooker (Sudáfrica), Henry Pollock (Inglaterra) y Joseph-Aukuso Suaalii (Australia).

Los ganadores se conocerán el próximo 22 de noviembre. Tres días más tarde se definirá el XV ideal del año según la World Rugby.