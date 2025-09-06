Zeballos y Granollers campeones del US Open 2025: vencieron a Salisbury y Skupski en una final épica

El argentino Horacio Zeballos logró su primer Grand Slam en dobles junto al español Marcel Granollers tras vencer en tres sets a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagraron campeones del US Open. Foto: Captura de video.

En una final vibrante que mantuvo en vilo a los fanáticos del tenis hasta el último punto, el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se consagraron campeones del US Open 2025 en la modalidad de dobles masculino. La dupla superó a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski en una batalla de alto voltaje que terminó con marcador de 3-6, 7-6 y 7-5.

La definición en el estadio Arthur Ashe tuvo todos los condimentos: nivel altísimo, drama, emoción y una revancha con historia. Salisbury y Skupski, sextos preclasificados, comenzaron mejor y se llevaron con autoridad el primer set por 6-3. Sin embargo, la dupla hispano-argentina ajustó el juego, defendió su servicio y forzó un tiebreak en el segundo parcial, que terminó llevándose por 7-6 para igualar la serie.

Horacio Zeballos junto al español Marcel Granollers se consagraron campeones del US Open. Video: X/@usopen

El tercer y último set fue una verdadera muestra de carácter. Zeballos y Granollers salvaron tres championship points en momentos de máxima tensión, y luego quebraron el saque de Skupski en el siguiente game. Con ese envión anímico, mantuvieron la ventaja y sellaron el título con un 7-5 que desató el festejo en la pista neoyorquina.

El camino de los campeones hasta la final

Los ahora campeones llegaron a esta definición tras una semifinal sólida frente a la sorpresa del torneo: los estadounidenses Robert Cash y JJ Tracy, recientes campeones universitarios NCAA. Con un arranque demoledor, Zeballos y Granollers ganaron el primer set por 6-3 en menos de media hora. Aunque los locales reaccionaron con un 6-3 para igualar, la experiencia del argentino y el español pesó en el tercero, donde se impusieron con un contundente 6-1.

Por su parte, los británicos Salisbury y Skupski venían de superar una semifinal maratónica ante Yuki Bhambri y Michael Venus, que se estiró casi tres horas. Remontaron un set y un quiebre en contra para ganar por 6-7(2), 7-6(5) y 6-4.

Zeballos, a sus 40 años, suma así su primer título de Grand Slam, una conquista que lo pone entre los mejores doblistas del circuito. Luego de la celebración, el marplatense viajará a Países Bajos para sumarse al equipo argentino de Copa Davis, que enfrentará a los locales en Groningen en busca de un lugar en el Final 8 de noviembre.

La dupla conformada por el tenista argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers.

Fernández, subcampeón en tenis adaptado

La jornada en Nueva York también tuvo presencia argentina en el tenis adaptado. Gustavo “Lobito” Fernández cayó en la final ante el japonés Tokito Oda en un emocionante partido que se definió en un super tie-break. Fernández tuvo cuatro oportunidades para cerrar el encuentro, pero no logró concretarlas y Oda se llevó el título. Para el cordobés, es su segunda final perdida en el US Open, el único Grand Slam que aún le falta conquistar en su brillante carrera.

A pesar de la derrota, Fernández tuvo una gran semana, ya que se consagró campeón en dobles junto a Oda.