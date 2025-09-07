Franco Colapinto terminó 17° en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

El argentino, que largó en la misma posición, aguantó 34 giros con gomas medias. Tras parar a boxes, cayó al fondo de la grilla y le fue difícil remontar.

El auto de Alpine que maneja Colapinto Foto: REUTERS

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el decimosexto puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.

El pilarense había largado en el puesto 17, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero, tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin), llegó a estar último en la decimoctava posición.

Autodromo Nazionale Monza Foto: REUTERS

Sobre el final del Gran Premio, no pudo superar a Gasly y sí al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) para terminar en el puesto 17, donde había largado inicialmente.

En lo más alto de la tabla, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quedó como líder de la carrera en Monza, seguido por los dos McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri, segundo y tercero, respectivamente.

El elogio de Briatore

El futuro de Franco Colapinto en Alpine sigue siendo tema de conversación en el paddock de la Fórmula 1 y tras confirmarse la renovación de Pierre Gasly hasta 2028, las miradas se posaron en el piloto argentino, quien viene de mostrar un progreso constante en las últimas carreras.

Franc Colapinto en el Autodromo Nazionale Monza Foto: REUTERS

En ese sentido, el italiano Flavio Briatore, asesor de la escudería, dio señales positivas sobre su continuidad: “No, no aún, pero por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo”, aseguró al ser consultado sobre quién será el compañero de Gasly el año próximo.

Briatore, quien días atrás había sido crítico del rendimiento del pilarense, esta vez destacó su evolución en declaraciones con Sky Sports y justificó sus altibajos iniciales: “Pagó un poco con la inexperiencia al comienzo, como muchos de los pilotos novatos, los pilotos jóvenes. En las últimas tres o cuatro carreras ha sido mucho más consistente, sin errores”.