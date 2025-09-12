Con la presencia de Marcelo Moretti en la tribuna, Racing le ganó el clásico a San Lorenzo en el Cilindro

Fue 2-0 gracias a los goles de Nazareno Colombo y Santiago Solari.

Racing vs San Lorenzo. Foto: NA

Racing le ganó 2-0 a San Lorenzo por la fecha 8 del Torneo Clausura. Los goles en el Cilindro los marcaron Nazareno Colombo y Santiago Solari.

Marcelo Moretti, presidente del “Ciclón”, se hizo presente en el estadio Presidente Perón. La aparición pública del dirigente en Avellaneda se dio en un momento de especial atención hacia su figura, ya que en los próximos días la Comisión Directiva del club de Boedo definirá si se levanta formalmente la licencia que solicitó meses atrás.

Moretti ingresó al Cilindro acompañado por colaboradores y sin realizar declaraciones, aunque su sola presencia no pasó inadvertida entre los hinchas y medios presentes.

En cuanto a lo sucedido dentro de la cancha, a los 37 minutos del primer tiempo y tras un córner de Santiago Solari, Nazareno Colombo se quedó con la pelota y le pegó al primer palo del arquero Orlando Gill para poner el 1-0 del local.

El 2-0 llegó a los 12’ del segundo tiempo. Un gran pase largo de Colombo puso a correr a Santiago Solari, quien partió habilitado ante una defensa desacomodada, punteó la pelota para deshacerse del achique de Gill y convirtió ante el arco desguarnecido.

La próxima fecha, Racing visitará a Huracán, el viernes 19 de septiembre a las 19. Por su parte, San Lorenzo será visitante ante Independiente, el domingo 21 a las 14.30.

