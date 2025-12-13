Racing y Estudiantes: historia de una inesperada rivalidad que definió títulos y no le faltaron escándalos

El Pincha y la Academia se enfrentan en la final del Torneo Clausura. El partido no solo es la definición del título más importante que brinda el fútbol local hoy, además es un nuevo capítulo en una histórica rivalidad.

Estudiantes contra Racing Foto: canal26

Estudiantes de La Plata y Racing Club de Avellaneda se enfrentan este sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. La gran final es un nuevo episodio en la curiosa rivalidad que enfrenta a estos dos clubes, y que muchos fanáticos del fútbol desconocen.

El Pincharrata y la Academia se cruzaron 193 veces por campeonatos de Primera División. La estadística señala un empate en cuanto a la cantidad de victorias: 73 para cada uno. Además, igualaron en 47 oportunidades.

Pero más allá del historial general, lo que verdaderamente revela un cruce especial son sus disputas en partidos especiales, definitorios, y que han pasado a la historia.

El primer cruce importante entre ambos sería en 1967, por la final del Torneo Metropolitano. Allí, Estudiantes obtuvo el título y se anotó en la lista de campeones del fútbol argentino, desafiando la hegemonía de los cinco grandes.

El Pincha goleó 3-0 a su rival, con goles de los legendarios Madero, Verón y Ribaudo. Un estelar Bilardo asistiría a la Bruja en el segundo tanto del conjunto platense, que era dirigido por Osvaldo Zubeldía.

Recorte de un diario de la época. Foto: @FotosDelEstadio

Al año siguiente, los dos equipos volverían a verse las caras en lo que podría considerarse como el partido más importante que los enfrentó. Se trata de la Semifinal de la Copa Libertadores 1968, instancia que hubieran repetido este año, si Estudiantes no era derrotado por Flamengo en cuartos de final.

Aquella serie se inscribiría en las grandes páginas de la historia. Tres partidos fueron necesarios para definir un ganador, que terminó siendo Estudiantes por diferencia de gol. Finalmente, el equipo de Zubeldía concretaría la gloria máxima, imponiéndose en la final contra Palmeiras. Luego derrotarían al Manchester United en la Intercontinental, convirtiéndose en el primer equipo en lograr semejante hazaña de visitante.

Aquellos partidos contra Racing pasaron a la cultura popular en la histórica frase “La Gloria o Devoto”, inmortalizada por Bilardo. El primer cruce se jugó con la pata fuerte. El segundo fue aún más agresivo. En el entretiempo, tras las expulsiones de Perfumo y Pachamé, el interventor de la AFA advirtió que si los dos equipos seguían pegándose, los retiraría de la competición.

La tensión siguió escalando y terminó en las manos del Presidente de facto, Juan Carlos Onganía, quien aplicó el “Edicto de Reuniones Deportivas” para el tercer encuentro, que imponía cárcel para los expulsados que tenga el encuentro.

Y los jugadores honraron la decisión: Chabay, Basile, Aguirre Suárez y Togneri terminaron en el penal de Devoto tras el partido. Muchos años después, el Doctor Bilardo sentenció: “En este país no tenés alternativa: la gloria o Devoto”.

Estudiantes vs Racing. Foto: X @RacingClub

El equipo de Avellaneda recién tendría revancha muchos años más tarde, en 2015, por la Liguilla Pre-Libertadores. El Huevo Acuña y Luciano Lollo marcaron para la Academia, que se llevó el partido por 2-1. Gabriel Milito, ídolo de Independiente y hermano del actual presidente de Racing, Diego Milito, dirigía para Estudiantes.

El siguiente duelo definitorio sería en octavos de final de la Copa de la Liga, en 2019. Fueron dos chatos partidos que terminaron igualados, 1-1 en La Plata y 0-0 en el Cilindro, pero cuyo resultado beneficiaría al equipo de Chacho Coudet, que pasaría a la siguiente ronda gracias al gol de visitante.

Otro recordado partido fue el del 4 de diciembre de 2024, cuando en Avellaneda, Estudiantes vencería por 5-4 a su rival, en un partido con tantos goles y remontadas como emociones.

Liga Profesional de Fútbol, Racing vs. Estudiantes. Foto: @EdelpOficial.

De los últimos 10 enfrentamientos, entre 2020 y 2025, el León ganó 4 veces, Racing solo 1 y empataron en 5 ocasiones, por lo que el historial reciente favorece al club de La Plata, que busca volver a consagrarse tras la obtención del título Copa de la Liga en 2024.