Estudiantes venció a Racing por penales y es el campeón del Torneo Clausura: a qué copas y finales clasificó

El “Pincha” se impuso en una final dramática en Santiago del Estero, que terminó 1-1 en los 120 minutos y se definió desde los doce pasos.

Racing VS Estudiantes LP en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, por la final del Torneo Clausura 2025. Foto: FOTO: LUIS SANTILLAN /NA.

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura luego de superar a Racing Club en una final electrizante que se definió por penales 5-4, tras haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, en el Estadio Único Madre de Ciudades de esta capital.

En el partido abrió el marcador Adrián Martínez a los 35 minutos del segundo tiempo, mientras que Guido Carrillo lo igualó a los 48. A su vez, en los penales, el remate definitivo lo erró Franco Pardo para la “Academia”.

Gracias a este nuevo título, el equipo platense se clasificó para disputar la Copa Libertadores del año próximo.

Resumen del partido

El partido fue intenso y parejo desde el inicio. Racing avisó primero con intentos de Duván Vergara y Juan Nardoni, mientras que Estudiantes respondió con aproximaciones de Tiago Palacios y Guido Carrillo, bien contenidas por Facundo Cambeses. El primer tiempo terminó sin goles, pero con chances repartidas y un desarrollo friccionado, marcado por varias infracciones y amonestaciones.

En el complemento, el trámite se mantuvo abierto y con alternativas, Estudiantes mantuvo la iniciativa pero de a poco fue bajando el ritmo.

A los 35 minutos del segundo tiempo, Adrián “Maravilla” Martínez aprovechó un descuido defensivo y definió con gran calidad ante la salida de Fernando Muslera para poner en ventaja a Racing. Sin embargo, cuando el título parecía inclinarse para el lado de Racing, llegó la reacción de Estudiantes: en el descuento Carrillo igualó el encuentro de cabeza tras un tiro libre, forzando el tiempo extra.

Y en el alargue el cansancio fue protagonista. Ambos equipos intentaron, pero sin claridad, aunque Racing estuvo cerca con un cabezazo de Martínez, que obligó a una gran intervención de Muslera. Sin más emociones, la final se definió desde los doce pasos.

En la tanda, Estudiantes mostró mayor eficacia y temple. Convirtieron José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez, mientras que Racing falló dos ejecuciones clave: Gastón Martirena y Franco Pardo no pudieron vencer a Muslera, quien se erigió como figura decisiva.

De esta manera, Estudiantes se impuso en la definición y se consagró campeón del Torneo Clausura, coronando una final inolvidable y sumando una nueva estrella a su historia, en una noche que quedará grabada como una de las más emotivas del fútbol argentino reciente.

Aqué copas y finales clasificó

Estudiantes de La Plata se aseguró una serie de clasificaciones clave que lo colocan nuevamente en el centro del calendario local e internacional de la próxima temporada.

El primer premio automático para el “Pincha” es la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, donde ocupará el cupo Argentina 2, garantizando su presencia en el certamen continental más importante de América.

A su vez, el título también le dio acceso al Trofeo de Campeones 2025, donde enfrentará a Platense, campeón del Torneo Apertura, el próximo 20 de diciembre en San Nicolás.

Pero el recorrido competitivo no termina allí. En caso de imponerse en el Trofeo de Campeones, Estudiantes quedará habilitado para disputar la Supercopa Internacional, en la que se medirá ante Rosario Central, campeón de la tabla anual y reconocido como “Campeón de Liga”. Además, esa misma final le otorgará el derecho a jugar la Supercopa Argentina, frente al ganador de la Copa Argentina.

En cuanto al impacto sobre los cupos internacionales, la consagración de Estudiantes no libera plazas adicionales para otros clubes, ya que el equipo platense finalizó en la decimoquinta posición de la tabla anual y no ocupaba lugares de clasificación previa, por lo que el que se quedó sin cupo fue Independiente.

De este modo, el título del Clausura no solo le devolvió protagonismo al “Pincha”, sino que le garantizó un 2026 con desafíos de alto nivel en el plano continental y nacional.