Todo listo para Racing - Estudiantes: cuándo es, dónde se juega y por dónde ver la final del Torneo Clausura 2025

Desde el historial en instancias mata-mata hasta el formato de la final, todos los detalles del partido entre Racing y Estudiantes de La Plata que paralizará a los fanáticos del fútbol argentino.

Estudiantes y Racing se verán las caras en la final del Torneo Clausura. Foto: NA

Racing Club y Estudiantes de La Plata definirán este sábado 13 de diciembre la final del Torneo Clausura del fútbol argentino, en un duelo a partido único que se disputará en un colmado Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. El ganador de esta final logrará el pasaporte a la Copa Libertadores 2026 y disputará el sábado próximo el Trofeo de Campeones ante Platense, campeón del Torneo Apertura.

La ‘Academia’, dirigida por Gustavo Costas, busca su segundo título del año tras la obtención de la Recopa Sudamericana ante Botafogo, además de haber llegado a la semifinal de la Copa Libertadores en la que cayó ante Flamengo.

El ‘Pincha’, por su parte, perdió la única final que disputó en el año, por la Supercopa Internacional y, de la mano de Eduardo Domínguez, pretende lograr un nuevo título tras la obtención de la Copa Argentina en 2023 y la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2024. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se jugará un período suplementario de 30 minutos en dos tiempos de quince. De persistir la igualdad, habrá penales para definir el campeón

Racing vs. Estudiantes: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora : 21.00

TV : ESPN Premium y TNT Premium

Árbitro : Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

El historial entre Racing y Estudiantes en instancias mano a mano

Racing y Estudiantes jugaron 11 instancias mano a mano. La Academia ganó en 7 oportunidades, el Pincha en las otras 4.

Copa de Honor 1915: Racing 5 vs. Estudiantes 0

Copa Competencia 1915: Racing 0 vs. Estudiantes 0 // Racing 2 vs. Estudiantes 0

Copa de Honor 1917: Racing 2 vs. Estudiantes 0

Copa Competencia 1933: Racing 2 vs. Estudiantes 1

Copa Ramírez 1943: Estudiantes 4 vs. Racing 2

Copa Británica 1945: Racing 4 vs. Estudiantes 0

Final Metropolitano 1967: Estudiantes 3 vs. Racing 0

Libertadores 1968: Racing 0 vs. Estudiantes 2 // Estudiantes 3 vs. Racing 0 // Estudiantes 1 vs. Racing 1

Nacional 1983: Estudiantes 3 vs. Racing 1 // Racing 2 vs. Estudiantes 1

Liguilla Prelibertadores 2015: Racing 2 vs. Estudiantes 1

Copa de la Liga 2019: Estudiantes 1 vs. Racing 1 // Racing 0 vs. Estudiantes 0

Ambos clubes volverán a definir un título cara a cara tras por primera vez desde el Torneo Metropolitano de 1967, donde el Estudiantes de Osvaldo Zubeldía se impuso por un claro 3-0 ante el Racing Club de Juan José Pizzuti, con goles de Eduardo Madero, Juan Ramón Verón y Felipe Ribaudo.

Las probables formaciones para la gran final del Torneo Clausura

Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.