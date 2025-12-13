Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron cuando iban hacia Santiago del Estero por la final del Torneo Clausura

El siniestro ocurrió en la ruta 8, a la altura de Solís. Tres personas sufrieron heridas leves.

Choque de micros con hinchas a Estudiantes que iban a la final del Torneo Clausura. Foto: X

Estudiantes de La Plata informó que “tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís”.

A través de X, el club indicó que, “como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación”, inició.

“El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones. La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”, continuó.

“La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad”, cierra el posteo.

Estudiantes y Racing se verán las caras en la final del Torneo Clausura. Foto: NA

Los micros se dirigían a la ciudad de Santiago del Estero trasladando hinchas a la final ante Racing del torneo Clausura que se jugará este sábado desde las 21 en el estadio Madre de Ciudades.