Copa Davis: Argentina tomó ventaja de 2 a 0 ante Países Bajos tras la gran victoria de Fran Cerúndolo ante Van de Zandschulp

Se impuso 7-6 (4) y 6-1. La mejor raqueta nacional mostró momentos de su mejor tenis y se sumó al triunfo de Etcheverry para cerrar una gran jornada.

Francisco Cerúndolo en la serie de Copa Davis entre Países Bajos y Argentina. Foto: REUTERS

Francisco Cerúndolo logró un gran triunfo por 7-6(4) y 6-1 ante Botic Van de Zandschulp y puso a la Argentina 2 a 0 en la serie frente a Países Bajos por la Copa Davis.

El encuentro comenzó con paridad e irregularidad y exigió a Cerúndolo en un primer set que se estiró hasta el tiebreak. Allí, el argentino mostró carácter, se impuso por 7-4.

A partir de esa definición, el porteño elevó su nivel y en el segundo parcial desplegó un tenis más sólido, con dos quiebres que resultaron determinantes para cerrar el cruce con comodidad (6-1).

Con su triunfo, el porteño ratificó su papel de líder en la delegación y se consolidó como pieza clave para las aspiraciones del conjunto nacional en esta competencia.

En el primer punto de la jornada, Tomás Etcheverry obtuvo un sólido triunfo ante Jesper de Jong por un doble 6-4 mostrando solidez y aprovechando los errores del local.