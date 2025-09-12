Copa Davis: Argentina tomó ventaja de 2 a 0 ante Países Bajos tras la gran victoria de Fran Cerúndolo ante Van de Zandschulp
Francisco Cerúndolo logró un gran triunfo por 7-6(4) y 6-1 ante Botic Van de Zandschulp y puso a la Argentina 2 a 0 en la serie frente a Países Bajos por la Copa Davis.
El encuentro comenzó con paridad e irregularidad y exigió a Cerúndolo en un primer set que se estiró hasta el tiebreak. Allí, el argentino mostró carácter, se impuso por 7-4.
A partir de esa definición, el porteño elevó su nivel y en el segundo parcial desplegó un tenis más sólido, con dos quiebres que resultaron determinantes para cerrar el cruce con comodidad (6-1).
Con su triunfo, el porteño ratificó su papel de líder en la delegación y se consolidó como pieza clave para las aspiraciones del conjunto nacional en esta competencia.
En el primer punto de la jornada, Tomás Etcheverry obtuvo un sólido triunfo ante Jesper de Jong por un doble 6-4 mostrando solidez y aprovechando los errores del local.