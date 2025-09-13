Argentina clasificó al Final 8 de Copa Davis: Zeballos y Molteni consiguieron el tercer punto en la serie ante Países Bajos

La dupla de dobles ganó en set corridos para asegurar la clasificación al torneo que se disputará en Italia en noviembre.

Argentina ganó la serie ante Países Bajos en Copa Davis. Foto: REUTERS

Argentina no dejó lugar a dudas en la serie ante Países Bajos por la Copa Davis. Los liderados por Javier Frana se clasificaron para las Finales tras conseguir el punto necesario en el doble protagonizado por Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

La pareja de dobles consiguió un contundente triunfo en set corridos por 6-3 y 7-5 ante la dupla neerlandesa, conformada por Sander Arends y Botic van de Zandschulp.

“Estar en las Finales de la Copa Davis es un sueño para todos nosotros”, expresó con alegría Horacio Zeballos tras conseguir el último punto necesario para clasificar. Y destacó la actuación de su compañero: “Molto fue un animal, ni él sabe lo que jugó, espero que después vea el partido. Por suerte lo acompañé bien, fue increíble“.

Y agregó tras cumplir el objetivo: “Eso es ser argentino: no entregarse jamás, irse al vestuario sabiendo que lo diste todo. No nos dimos por vencidos, lo luchamos y mirá cómo pagó... Estamos demasiado emocionados”.

Previamente, durante el viernes, Tomás Etcheverry había sumado el primer punto ante Jesper De Jong por doble 6-4. Luego, Francisco Cerúndolo limpió por 7-4 y 6-1 a Botic van de Zandschulp.

Cabe recordar que Cerúndolo y Etcheverri estaban programados para jugar otro encuentro este sábado, aunque la definición de la serie terminó la actividad antes de tiempo.

De esta manera, Argentina obtuvo el boleto para el Final 8 de la Copa Davis, que se disputará en Bolonia, Italia, entre el 18 y 23 de noviembre.