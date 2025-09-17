Argentina ya conoce su rival de cuartos de final en la Copa Davis: todos los cruces

El equipo que lidera Javier Frana ya tiene contrincante para el torneo que se definirá entre el 18 y 23 de noviembre.

Argentina en la Copa Davis. Foto: REUTERS

Argentina ya conoce a su rival para los cuartos de final de la Copa Davis: Alemania. El equipo alemán es uno de los candidatos, ya que era el segundo cabeza de serie en el sorteo que se llevó a cabo este miércoles 17 de septiembre.

El evento tuvo lugar en Bolonia, Italia, el sitio donde se jugarán las Finales de la competencia de tenis por países. El equipo que lidera Javier Frana es el único representante sudamericano que sigue en carrera.

El cuadro de cuartos de final de la Copa Davis 2025. Foto: X CopaDavis

Argentina y República Checa llegaron empatadas a puntos (412) en el ránking de la Copa Davis, por lo que antes de proceder con el cuadro principal, se sorteó entre ambas selecciones el puesto de cuarta cabeza de serie, que finalmente recayó en República Checa.

Equilibrado el cuadro principal con los cuatro cabezas de serie, se procedió con el sorteo que deparó un duelo argentino contra el combinado alemán. Ambas selecciones solo podrán medirse a Italia, la gran favorita, en una hipotética final.

Argentina ganó la serie de Copa Davis ante Países Bajos. Foto: REUTERS

Justamente, el país que tiene a Jannik Sinner entre sus líneas viene de ser campeón por duplicado, y buscará en condición de local sumar una nueva estrella.

En la misma parte del cuadro, y como posibles rivales en semifinales, asoman España y República Checa. En la parte alta del cuadro, Italia se medirá a Austria y Francia a Bélgica.

La fase final de este torneo se celebrará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia.

Argentina eliminó a Países Bajos de Copa Davis 2025

Argentina pisó fuerte en Europa el pasado domingo. El conjunto albiceleste eliminó a Países Bajos con una serie que finalizó 3-0.

Francisco Cerúndolo en la serie de Copa Davis entre Países Bajos y Argentina. Foto: REUTERS

Tomás Etcheverry sumó el primer punto ante Jesper De Jong con un doble 6-4, mientras Francisco Cerúndolo hizo lo propio ante Botic van de Zandschulp con un 7-4 y 6-1.

Por último, el dobles de Horacio Zeballos y Andrés Molteni derrotó a Sander Arends y Botic van de Zandschulp por 6-3 y 7-5.