Cuartos de final de la Copa Davis: Argentina perdió ante Alemania, que avanzó a las semifinales

Aunque Tomás Etcheverry había puesto a la Albiceleste al frente, las derrotas de Francisco Cerúndolo y Molteni-Zeballos le dieron el pase a la próxima instancia a la Selección de Alemania.

Argentina cayó ante Alemania en cuartos de final de la Copa Davis. Foto: REUTERS

La victoria de Tomás Etcheverry frente a Jan-Lennard Struff no fue suficiente y la Selección Argentina quedó afuera de la Copa Davis a manos de Alemania. La derrota le dio el pase a la semifinal al conjunto germano en uno de los torneos que más pasión despiertan en el tenis.

El equipo comandado por Javier Frana se quedó en el camino mientras que el de Michael Kohlmann se enfrentará a España, sin Carlos Alcaraz en sus filas, por las semifinales con el objetivo de conseguir un lugar en la gran final.

Argentina no pudo imponerse en el dobles. Foto: REUTERS

En el primer compromiso, Tomás Etcheverry (60°) venció a Jan-Lennard Struff (84°) por 7-6 (3) y 7-6 (7), y en el segundo, Francisco Cerúndolo (21°) cayó ante Alexander Zverev (3°) por 6-4 y 7-6 (3). Para definir el pase de ronda, Horacio Zeballos y Andrés Molteni perdieron por 4-6, 6-4 y 7-6 contra Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Tomás Etcheverry aportó un punto en la Copa Davis. Foto: REUTERS

Cuándo se jugará la semifinal y gran final de la Copa Davis

Tras unos cuartos de final infartantes, las semifinales se disputarán el 21 y 22 de noviembre; y la gran final tendrá lugar el domingo 23.

Las semifinales enfrentarán a Bélgica con Italia y a España con Alemania.

Los convocados por cada una de las selecciones de cara a las semifinales de la Copa Davis

España : Jaume Munar, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Pedro Martínez

Alemania : Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Jannick Hanfmann, Kevin Krawietz y Tim Pütz

Bélgica : Zizou Bergs, Raphael Collignon, Sander Gille y Joran Vliegen

Italia: Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti y Andrea Vavassori

Los países más ganadores de la Copa Davis

La historia reciente de la Copa Davis, en el periodo comprendido entre 2014 y 2024, muestra una lista de ocho campeones diferentes, destacándose Italia como el más reciente ganador, con títulos en 2024 y 2023. Otros campeones recientes incluyen a Canadá (2022), Rusia (2021), España (2019), Croacia (2018), Francia (2017), Argentina (2016), Gran Bretaña (2015) y Suiza (2014).

Respecto a los países más ganadores desde 1900, Estados Unidos lidera históricamente con 32 títulos, seguido por Australia (28), y con 10 títulos cada uno se encuentran Gran Bretaña y Francia. Les siguen Suecia (7), España (6), y un grupo de naciones con 2 títulos cada una: Rusia, Alemania, República Checa, Italia y Croacia.