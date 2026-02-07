Copa Davis, Corea del Sur vs. Argentina. Foto: REUTERS

El equipo argentino de Copa Davis iguala la serie 1 a 1 con Corea del Sur, luego del triunfo de Thiago Tirante y la derrota de Marco Trungelliti.

En el primer partido de la serie, Tirante se impuso por 2-6, 7-5 y 7-6(5) ante Hyeon Chung tras 2 horas y 53 minutos de juego.

Tirante sintió los nervios de su debut en la Davis en el primer set y cedió el set con un contundente 6-2.

En el segundo parcial, el argentino dio una muestra de orgullo al imponerse por 7-5 en un set muy complicado en el que llegó a estar dos veces break abajo.

Finalmente, el tercer y definitivo set fue el más parejo de todos y debió definirse en el tie-break, luego de que ambos jugadores mantuvieran todos sus turnos de saque. Allí fue donde Tirante tuvo mejor pulso para terminar imponiéndose por 7-5 y así darle el primer punto de la serie a la Argentina con muchísimo sufrimiento.

Luego fue el turno de Marco Trungelliti, quien tuvo una floja actuación y no pudo ante Soon-Woo Kwon, que lo derrotó 7-6(6) y 6-2 tras poco más de una hora y media de juego.

El santiagueño de 36 años se convirtió en el jugador más veterano en debutar para el equipo argentino de Copa Davis, tuvo un buen inicio y llegó a sacar 3-1. Sin embargo, desaprovechó dicha oportunidad y el coreano se quedó con la primera manga luego de un apretado tie-break en el que se impuso por 8-6.

Ya en el segundo set, Kwon se aprovechó del golpe que significó para Trungelliti y gracias a dos quiebres en el sexto y en el octavo game terminó sellando la victoria que le permitió igualar la serie luego del primer día de actividad.

La serie continuará este domingo con el dobles, que iniciará a la una de la madrugada y que en un principio tendrá como protagonistas a Federico Gómez y a Guido Andreozzi del lado argentino y a Uising Park y a Jisung Nam para los coreanos. Luego se disputarán los otros dos partidos de singles.