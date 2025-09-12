¿Le gana la pulseada a Brey?: Marchesín estuvo presente en las prácticas en Boca y podría estar ante Rosario Central

El arquero de 37 años sufrió un desgarro en su gemelo derecho durante el partido del domingo 31 de agosto ante Aldosivi y debió salir reemplazado.

Agustín Marchesín, Boca. Foto: X @BocaJrsOficial

Si bien todo parecía indicar que Leandro Brey iba a ser titular en Boca este domingo ante Rosario Central, Agustín Marchesín respondió muy bien en las últimas prácticas y no se descarta que esté desde el arranque en el Gigante de Arroyito.

El arquero de 37 años sufrió un desgarro en su gemelo derecho durante el partido del domingo 31 de agosto ante Aldosivi y debió salir reemplazado.

La jugada en donde se lesiona Agustín Marchesín. Video: ESPN

Si bien Los plazos indicaban que necesitaría unas tres semanas de recuperación, Marchesín participó en el entrenamiento de este viernes 12 días después de su lesión, por lo que no sería descabellado verlo en el once ante Central.

Por el momento, sólo Miguel Ángel Russo -quien volvió a las prácticas tras dejar atrás una infección urinaria- sabe quién custodiará el arco del “Xeneize” en la visita a Rosario.

Leandro Brey extendió su contrato con Boca

Mientras se define la pelea por los tres palos, el joven arquero de 22 años renovó este viernes su contrato con una mejora salarial.

Leandro Brey renovó su contrato con Boca. Foto: X @BocaJrsOficial

“Leandro Brey firmó la extensión y mejora de su contrato con Boca hasta diciembre de 2029 junto a Marcelo Delgado. ¡Felices de que sigas en casa!“, escribieron las redes del club para dar el anuncio.