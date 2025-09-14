“A veces lo intentas y tu cuerpo no responde”: Canelo Álvarez habló tras la derrota ante Terence Crawford

El boxeador mexicano perdió ante su par estadounidense, pero se mostró confiado de cara al futuro: “Yo sigo sintiéndome un campeón pase lo que pase”.

Canelo Álvarez y su pelea ante Terence Crawford. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

En una noche que quedará grabada en la historia del boxeo, Terence Crawford protagonizó una actuación monumental al vencer por decisión unánime a Saúl “Canelo” Álvarez y arrebatarle sus cuatro títulos de campeón indiscutido del peso supermediano.

La pelea entre "Canelo" Álvarez y Terence Crawford. Video: X.

El combate, disputado en el Allegiant Stadium de Las Vegas ante más de 70.000 fanáticos -en su mayoría mexicanos-, coronó al estadounidense como el primer boxeador en lograr ser campeón indiscutido en tres categorías diferentes.

Terence Crawford fue superior a "Canelo" y lo venció por puntos. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Canelo aceptó la derrota: ¿qué dijo?

Esta fue la tercera vez en su carrera que Canelo cae en un combate. Y visiblemente golpeado, pero con el amor propio a flor de piel, el boxeador mexicano se expresó tras la paliza.

“Yo sigo sintiéndome un campeón pase lo que pase. Hay que aceptar las derrotas. En tres o cuatro semanas hablaré con mi equipo y veré qué viene en el futuro. Seguramente serán cosas buenas”, aseveró Canelo ante la prensa en el Allegiant Stadium.

Canelo Álvarez y su pelea ante Terence Crawford. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Por el momento, no adelantó si tiene en mente pedirle la revancha o no a Crawford a fin de recuperar su “honor” y sus títulos mundiales.

“Lo único que tengo en mi cabeza es disfrutar a mi familia y a mi hija que acaba de nacer”, aseguró.

“Me siento muy orgulloso de lo que se logró hoy. Como mexicano me siento muy orgulloso de lo que he logrado y de cómo he representado a mi país”, agregó Canelo.

“Sabíamos que Crawford es un gran boxeador. Hice lo que tenía que hacer, lo intenté con todas mis fuerzas, pero él se merece todo el mérito”, admitió. “A veces lo intentas y tu cuerpo no responde, hay que aceptarlo”.

Crawford y una clase magistral de boxeo

Crawford, de 37 años, subió dos divisiones para enfrentarse al mexicano, y sorprendió al mundo con una clase magistral de boxeo. Con tarjetas de 115-113, 115-113 y 116-112, los jueces reflejaron lo que se vio sobre el ring: un dominio claro y sostenido del estadounidense, que nunca permitió que Canelo se acomodara a la pelea. Su velocidad, precisión y capacidad para esquivar ataques fueron demasiado para un Canelo que lució lento, frustrado y superado desde el inicio.

El final de la pelea entre Terence Crawford y "Canelo". Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

“No es una sorpresa para mí, sólo necesitaba la oportunidad”, dijo Crawford, visiblemente emocionado tras la pelea. Canelo, que no perdía desde su enfrentamiento con Dmitry Bivol en 2022, aceptó la derrota con dignidad y dejó la puerta abierta para una posible revancha: “Una derrota no me define. Lo intenté con todas mis fuerzas pero él se merece todo el mérito”.

El evento, transmitido mundialmente por Netflix, contó con una bolsa garantizada de 100 millones de dólares para Canelo y la presencia de figuras como Mike Tyson, Charlie Sheen y Sofía Vergara.

Canelo Álvarez y su pelea ante Terence Crawford. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Con esta victoria, Terence Crawford no solo agranda su legado, sino que se instala firmemente en la conversación por ser uno de los mejores libra por libra de todos los tiempos. Mientras el mundo del boxeo todavía asimila lo ocurrido, Crawford ya es leyenda.