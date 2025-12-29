Anthony Joshua protagonizó un accidente de tránsito fatal en Nigeria tras su pelea con Jake Paul: al menos dos muertos

El accidente ocurrió cuando el vehículo en el que viajaba chocó contra un camión estacionado. El boxeador “se encuentra a salvo”. Mirá el video en la nota.

Anthony Joshua sufrió un accidente en Nigeria. Foto: REUTERS

Tras su pelea con el youtuber convertido en boxeador, Jake Paul, el 19 de diciembre pasado, Anthony Joshua resultó herido en un accidente de tráfico que dejó dos muertos en el estado de Ogun, en el suroeste de Nigeria. De este modo, el deportista pasó, en pocos días, de ganar por nocaut en el sexto round a formar parte de un episodio que terminó con el fallecimiento de dos personas.

El boxeador británico de origen nigeriano viajaba como pasajero en un Lexus, acompañado por otra persona en los asientos traseros, mientras que el conductor y un acompañante murieron al estrellarse contra un vehículo estacionado. Su equipo de seguridad circulaba detrás del auto antes del impacto.

El accidente de Anthony Joshua. Video: X @wandypee

Testigos presenciales indicaron que Anthony Joshua sufrió lesiones leves como consecuencia del choque. Igualmente, más allá de los dos fallecidos, este acontecimiento sorprendió al mundo del boxeo dado que tuvo lugar apenas diez días después de su victoria ante Jake Paul en Miami, un combate que fue seguido por 33 millones de espectadores a través de Netflix.

Ante el accidente de Joshua, Jake Paul dejó atrás la rivalidad, dejando en claro que cuando pasan tragedias en la vida, el deporte queda de lado. Fue por ello que, por medio de sus redes sociales, le mandó su apoyo a “AJ” tras enterarse del terrible accidente que vivió en Nigeria: “La vida es mucho más importante que el boxeo. Estoy rezando por las vidas pérdidas, por AJ y todos los afectados de este desafortunado accidente de hoy”.

Quién es Anthony Joshua

Joshua es hijo de padre británico y madre nigeriana, y vivió en el país africano hasta los 12 años, cuando se mudó junto a su familia al Reino Unido.

Aunque sobresalía en atletismo y fútbol americano, Joshua se inició en el boxeo a los 18 años. Cuatro años después, dejaría de ser amateur tras hacerse con el oro de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 en la categoría superior a los 91 kilos.

Anthony Joshua venía de romperle la mandíbula a Jake Paul cuando sufrió un accidente. Foto: REUTERS

Desde entonces, Joshua posee una carrera profesional de 33 peleas, con 29 victorias -26 de ellas por nocaut y tres por puntos- y sólo cuatro derrotas, dos por nocaut y dos por puntos.

El peso pesado regresó a los cuadriláteros tras un descanso de 15 meses y se espera que pelee contra su viejo rival, Tyson Fury, el año próximo.