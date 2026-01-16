Canelo Álvarez vuelve al ring tras perder sus títulos ante Crawford: cuándo y dónde pelea el mexicano
Luego de la caída ante el estadounidense y su posterior operación de codo, uno de los mejores libra por libra vuelve al cuadrilátero. Conocé todos los detalles en la nota.
Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá el ring el 12 de septiembre en Riad, la capital de Arabia Saudí, contra un rival aún no determinado luego de su derrota ante Crawford y su posterior operación de codo.
Turki Alalshikh, propietario de la revista Ring Magazine, anunció el regreso del púgil en una función que se llamará “México contra el mundo”, que se celebrará horas antes del aniversario de la Independencia de México.
Ante Crawford, el mexicano mostró poca velocidad y fue superado, lo cual, además de costarle los cinturones mundiales, plantó la duda sobre cuánto tiempo le queda en el pugilismo.
Con 63 victorias, 39 por nocaut; 3 empates y 2 derrotas, Álvarez es el mejor boxeador mexicano en los últimos 25 años. Sin embargo, ha sido cuestionado por evadir rivales, como David Benavidez, quien lo ha retado una y otra vez .
Benavidez tiene el cinturón semipesado del Consejo Mundial de Boxeo y no parece probable que sea el oponente de ‘Canelo’, que intentará recuperar las fajas perdidas ante Crawford, retirado después de derrotar al mexicano.