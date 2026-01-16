Canelo Álvarez y su pelea ante Terence Crawford. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá el ring el 12 de septiembre en Riad, la capital de Arabia Saudí, contra un rival aún no determinado luego de su derrota ante Crawford y su posterior operación de codo.

Turki Alalshikh, propietario de la revista Ring Magazine, anunció el regreso del púgil en una función que se llamará “México contra el mundo”, que se celebrará horas antes del aniversario de la Independencia de México.

Victoria de Canelo Álvarez ante Daniel Jacobs en Las Vegas

Ante Crawford, el mexicano mostró poca velocidad y fue superado, lo cual, además de costarle los cinturones mundiales, plantó la duda sobre cuánto tiempo le queda en el pugilismo.

Con 63 victorias, 39 por nocaut; 3 empates y 2 derrotas, Álvarez es el mejor boxeador mexicano en los últimos 25 años. Sin embargo, ha sido cuestionado por evadir rivales, como David Benavidez, quien lo ha retado una y otra vez .

Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) box during their super miSep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) box ddleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Benavidez tiene el cinturón semipesado del Consejo Mundial de Boxeo y no parece probable que sea el oponente de ‘Canelo’, que intentará recuperar las fajas perdidas ante Crawford, retirado después de derrotar al mexicano.