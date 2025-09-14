Manchester se tiñó de celeste: el City de Pep Guardiola goleó al United con un doblete de Erling Haaland

Los ‘Citizens’ se impusieron por 3 a 0 a los ‘Diablos Rojos’ en el Etihad Stadium. El delantero noruego y Phil Foden fueron los autores de los goles. Los locales cortaron una racha de dos derrotas consecutivas, mientras que la visita quedó décimo cuarto.

Manchester City vs. Manchester United; Premier League 2025-26. Foto: Reuters (Phil Noble)

El derbi de Manchester fue para el City, que este domingo goleó 3 a 0 al United, por la cuarta fecha de la Premier League 2025-26, disputada en el Etihad Stadium. Erling Haaland fue la gran figura con un doblete.

Antes del primer minuto, Haaland avisó con un remate cruzado, dando muestra del arranque frenético que impuso el City de Pep Guardiola, que se puso en ventaja a los 17 minutos con un cabezazo de Phil Foden.

Erling Haaland y Phil Foden; Manchester City vs. Manchester United; Premier League 2025-26. Foto: Reuters (Phil Noble)

En el complemento, el United saldría decidido a buscar el empate. Sin embargo, a los 52 minutos Haaland picaría la pelota por encima de Altay Bayindir para culminar una hermosa jugada colectiva desde la banda izquierda.

Un minuto después, el delantero noruego tendría en sus pies el 3 a 0, pero falló insólitamente dentro del área chica y con el arco a su merced, después de haber gambeteado al arquero turco.

Erling Haaland; Manchester City vs. Manchester United; Premier League 2025-26. Foto: Reuters (Jason Cairnduff)

El fútbol le daría revancha a Haaland a los 68 minutos, luego de una mala ofensiva del United que agarró mal parado al equipo. Pase de largo de Bernardo Silva y posterior definición del noruego para el 3 a 0 final.

Sin tiempo para más, el City se quedó con el derbi de Manchester y sumó su segunda victoria de la temporada, después de dos derrotas seguidas ante Brighton y Tottenham Hotspur.

Las posiciones de la Premier League 2025-26