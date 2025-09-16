Real Madrid hizo pesar la historia y venció al Olympique de Marsella de los argentinos por la Champions League

Se impuso 2 a 1 con doblete de Mbappe, mientras que Weah había puesto en ventaja a los franceses. Mastantuono fue titular en el Merengue, mientras que Rulli y Balerdi fueron figuras en el visitante.

Champions League, Real Madrid vs. Olympique Marsella. Foto: EFE

Real Madrid se repuso a la adversidad de estar en desventaja primero y luego por la expulsión de Carvajal para terminar venciendo 2 a 1 al Olympique de Marsella de los argentinos en la primera fecha de la Champions League.

Un doblete de Mbappé le dio la victoria al merengue ante el conjunto de Rulli, Balerdi y Facundo Medina, que se había puesto en ventaja gracias al tanto de Weah.

Champions League, Real Madrid vs. Olympique Marsella. Foto: EFE

La crónica del partido

El Marsella, con una defensa recién construida, tembló en los primeros minutos del partido pero se sostenía por la gran actuación del ex arquero de Estudiantes y el Villarreal.

Sin embargo, los franceses se pusieron en ventaja tras un error de Güler, quien perdió la pelota, Greendwood asistió y Weah definió a la red.

Minuts después, Rodrygo encaró a la defensa azul, los superó a puro gambeta y terminó derribado por Kondogbia. El claro penal lo aprovechó Mbappé para su quinto gol en cinco partidos del curso.

Ya en el complemento, cuando el partido se alejaba para el Merengue por la tonta expulsión de Carvajal, el Real Madrid apeló a su libro de hazañas en el Santiago Bernabéu para sumar un nuevo capítulo.

Champions League, Real Madrid vs. Olympique Marsella. Foto: EFE

Vinicius encaró a Facundo Medina, el argentino tocó la pelota con la mano al intentar barrerlo y el juez no dudó en pitar el punto blanco del área. Mbappé volvió a adueñarse desde los 12 pasos y el Real Madrid sumó tres puntos importantes en el inicio de su camino hacia una nueva Orejona.