San Lorenzo entró en estado de acefalía: renuncias masivas y llamado a elecciones anticipadas

Con la renuncia del bloque del vicepresidente Terzano, el Ciclón sumó las salidas necesarias para llamar a comicios. La vuelta de Marcelo Moretti aceleró los tiempos.
martes, 16 de septiembre de 2025
La crisis de San Lorenzo parece no tener fin: tras la vuelta a su cargo de Marcelo Moretti, quien se encontraba de licencia tras la filtración del polémica video de presuntas coimas, el Ciclón entró en estado de acefalía y deberá llamar a eleciones anticipadas.

La renuncia del bloque del vicepresidente segundo, Andrés Terzano, sumó las salidas necesarias para que el club quedará sin conducción y deba convocar comicios.

El vice del Cuervo, junto a su bloque integrado por Mateo Sagardoy, Leandro Virardi y María Soledad Boufflet, presentaron sus renuncias a las vocalías y se concretó la salida de Marcelo Moretti como presidente.

Ahora, el secretario Alejandro Tamer deberá convocar a una Asamblea extraordinaria y elegir un gobierno de transición o elecciones anticipadas que podrían ser entre diciembre y marzo.

Marcelo Moretti, presidente saliente, no asistió a la reunión directiva en el estadio Pedro Bidegain por cuestiones de seguridad, ya que varios socios se congregaron a manifestar en su contra.

Otro que tampoco estuvo presente fue Néstor Ortigoza, un futbolista que llevó a la gloria a San Lorenzo ganando la Copa Libertadores 2014 y hoy se convirtió en uno de los focos de críticas de los hinchas.

Prueba de esto son las banderas que colgaron en la Puerta 2 del estadio donde apuntan a Ortigoza con la leyenda “Mercenario renunciá. No te queremos en SL”.

Además, otra tenía la inscripción “San Lorenzo no es una tómbola, es un sentimiento. Sean responsables”.