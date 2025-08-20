Sorpresa en San Lorenzo: Marcelo Moretti notificó que vuelve a ser presidente y convocó a una reunión de Comisión Directiva

El mandatario del Ciclón rompió su licencia y se encamina a volver a gobernar luego de casi tres meses. Expectativa por la reacción del resto de la comisión directiva.

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo. Foto: instagram moretti_cuervo

Marcelo Moretti finalizó su licencia y volverá a ocupar su cargo como presidente de San Lorenzo después de estar alejado aproximadamente tres meses.

El mandatario del club azulgrana fue escrachado en un video donde se lo vio aceptar una presunta coima para hacer debutar a juveniles en la Primera del club.

Marcelo Moretti habría recibido coimas para fichar a un jugador en San Lorenzo. Foto: captura.

Desde aquel entonces, Julio Lopardo, el vice que había quedado al mando del club en su reemplazo, puso su renuncia sobre la mesa, aunque mantendrá su puesto dirigencial como vocal.

La noticia fue comunicada por correo electrónico y la primera medida que tomará Moretti será llevar a cabo una reunión con toda la Comisión Directiva del club para abordar distintos temas a futuro.

Marcelo Moretti. Foto: Instagram @moretti_cuervo

Sin embargo, los miembros de la oposición que conforman la Comisión Directiva aún no recibieron el mail por parte de la secretaría del club convocando a la reunión solicitada por el presidente, por lo que todavía no está confirmado el encuentro.