Estación de Milanesas Canning. Foto: Instagram @estacion.canning

La crisis económica continúa impactando en el consumo general y, especialmente, en el sector gastronómico. En las últimas semanas, este escenario se volvió evidente en Canning, partido bonaerense de Ezeiza, donde comenzaron a cerrar distintos espacios, desde restaurantes con trayectoria hasta centros culturales y propuestas más informales.

Uno de los cierres más recientes es el de Estación de Milanesas Canning, un local que había abierto aproximadamente hace siete años y que hasta abril funcionó en Lacarra 688. El espacio se había consolidado como un punto de encuentro descontracturado, con oferta de cervezas, papas con cheddar y una amplia variedad de sándwiches de milanesa, además de servicio de delivery y take away en una zona atravesada por el crecimiento de barrios privados y nuevos desarrollos inmobiliarios.

Cierra un emblemático local de milanesas.

A través de sus redes sociales, los responsables del comercio comunicaron el cierre y explicaron que el contexto económico actual hizo “imposible” continuar con la actividad. En su mensaje, remarcaron que el proyecto estuvo enfocado durante siete años en ofrecer un servicio de calidad y una experiencia cercana para sus clientes, a quienes agradecieron por el acompañamiento sostenido durante ese tiempo. La despedida estuvo cargada de emoción y sorpresa por el final de una etapa que, según expresaron, los obligó a cerrar sus puertas.

También cerró un centro cultural en la antigua estación de Canning

En paralelo, otro espacio emblemático de la zona también dejó de funcionar: el centro cultural ubicado en la ex Estación Canning, un predio que ya no tiene servicio ferroviario pero que había sido reconvertido en un espacio gastronómico y cultural con actividades artísticas, eventos y shows al aire libre.

El cierre fue anunciado el domingo pasado por el equipo responsable del lugar, tras nueve años de funcionamiento. Según explicaron, la decisión se debe a una nueva disposición sobre la concesión del predio, que pasó a manos privadas por decisión del Estado nacional, lo que obliga a su desalojo y finalización de actividades en ese espacio.

Centro cultural ubicado en la ex Estación Canning. Foto: Facebook Andén 0.

Desde la organización comunicaron la noticia con un mensaje de despedida, donde destacaron el valor simbólico del lugar y la comunidad que se formó a lo largo de los años. Al mismo tiempo, adelantaron que buscarán reconvertirse y continuar el proyecto en otro espacio, manteniendo el espíritu cultural y recreativo que caracterizó a la iniciativa desde sus inicios.

Un escenario marcado por la caída del consumo

Estos cierres reflejan un panorama más amplio en la región, donde la retracción del consumo y el aumento de costos impactan directamente en la sostenibilidad de proyectos gastronómicos y culturales. En Canning, como en otras localidades del conurbano, la combinación entre cambios económicos y transformaciones urbanas está redefiniendo el mapa de espacios de encuentro y recreación.