Liverpool y un triunfo agónico ante el Atlético de Madrid en el inicio de la Champions League

Se impuso 3 a 2 con un gol sobre el final de Virgil Van Dijk. El equipo de Simeone remontó un 0 a 2 en Anfield pero se quedó sin nada en el final.

Champions League, Liverpool vs. Atlético de Madrid. Foto: Action Images via Reuters

Liverpool sufrió en el segundo tiempo pero superó por 3 a 2 al Atlético de Madrid en Anfield por la primera fecha de la Champions League.

Los Reds comenzaron con furia marcando dos goles en los primeros seis minutos, primero tras un rebote en Robertson luego de un tiro libre de Mohamed Salah, y luego con un zurdazo del egipcio tras ingresar al área.

Champions League, Liverpool vs. Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Atlético de Madrid reaccionó antes del descanso con un remate de Marcos Llorente que tocó levemente en un defensor, y en el segundo tiempo el propio Llorente igualó el marcador con un cabezazo.

Champions League, Liverpool vs. Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Sin embargo, en el segundo minuto de adición, Virgil van Dijk definió de cabeza para sellar el 3-2 final a favor de los locales.