Champions League: sin jugar bien pero con un Rashford intratable, Barcelona venció al Newcastle

Se impuso 2 a 1 con un doblete del delantero inglés, mientras que Gordon descontó para las Urracas. Sin Lamine Yamal, el equipo culé contó con el talento del ex Manchester United para quedarse con los tres puntos.

Champions League, Newcastle vs. Barcelona. Foto: REUTERS

Sin jugar bien, el Barcelona superó al Newcastle en Inglaterra por 2 a 1 por la primera fecha de la Champions League con un Marcus Rashford intratable.

El delantero inglés impresionó al seleccionador inglés, Thomas Tuchel, presente en la tribuna, con uno de sus mejores partidos en mucho tiempo.

Champions League, Newcastle vs. Barcelona. Foto: Action Images via Reuters

La crónica del partido

Eddie Howe se frotaba los ojos porque su equipo había maniatado al Barcelona durante más de 50 minutos, pero su única recompensa era un triste 0-0.

Sin embargo, el Barcelona encontró a su héroe en Rashford, un hombre que llevaba cuatro años sin marcar en esta competición.

Su primer gol fue una delicia de remate de cabeza, un giro de cuello desde el punto penal a centro de Koundé que silenció al estadio inglés, mientras que el segundo fue un disparo furioso desde afuera del área.

Anthony Gordon recortó distancias en el minuto 91, al definir una gran jugada colectiva de los de Howe, pero ya fue demasiado tarde para amargar la noche de Rashford.

Champions League, Newcastle vs. Barcelona. Foto: Action Images via Reuters

De esta forma, le permite comenzar a los de Flick con tres puntos muy importantes fuera de casa y con una dosis de tranquilidad cuando el PSG visite Barcelona dentro de dos semanas.