Franco Colapinto vuelve a Azerbaiyán: sus primeros puntos en la Fórmula 1 y sus antecedentes en las carreras restantes

El piloto argentino, actualmente en Alpine, regresa a Bakú, donde consiguió su mejor actuación tras finalizar octavo y sumar cuatro unidades con Williams Racing. Ahora, buscará repetir su hazaña con la escudería francesa, con la cual aún no logró puntos este 2025.

Franco Colapinto vuelve a Azerbaiyán, donde sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1. Foto: X @F1

La llegada de Franco Colapinto a Alpine generó mucha expectativa en el público argentino, después de su auspicioso debut en Fórmula 1 con Williams Racing, una escudería con la cual logró sumar puntos. Sin embargo, su presente en la firma francesa parece estar muy lejos de ello.

Después de reemplazar a Jack Doohan, Colapinto compitió en diez Grandes Premios de F1. La curiosidad negativa: Franco no logró sumar unidades en ninguno de ellos. Lo más cerca fue un décimo primer puesto en Países Bajos, algo escandaloso, tras una polémica maniobra de su compañero Pierre Gasly.

Franco Colapinto finalizó décimo primero en el GP de Países Bajos. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Inmerso en aguas turbulentas, luego de unas explosivas declaraciones del asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, quien expresó que “quizás no era el momento oportuno de Colapinto en F1″, el piloto argentino tendrá por delante ocho carreras para demostrar todo su talento.

Así como mencionamos una curiosidad negativa, también hay una positiva. Franco ya conoce los ocho circuitos restantes que bajarán el telón de la temporada 2025 de la máxima categoría del automovilismo y, en dos de ellos, logró sumar puntos: se trata de Azerbaiyán (próximo) y Austin.

Los resultados de Franco Colapinto en su temporada debut con Williams Racing

GP de Azerbaiyán - 8° puesto (4 puntos)

Franco Colapinto finalizó 8vo en el GP de Azerbaiyán 2024 y sumó 4 puntos. Foto: X @DiarioOle

El circuito callejero de Bakú siempre será histórico para Colapinto, ya que allí sumó sus primeros puntos en Fórmula 1, después de finalizar octavo en su segunda carrera en la máxima categoría del automovilismo tras su estreno en Monza (Italia), donde terminó décimo segundo.

GP de Singapur - 11° puesto

La increíble largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur 2024. Créditos: X @F1

En el circuito urbano de Marina Bay, Franco iba a cosechar otra gran actuación tras finalizar en décima primera posición, a las puertas de los puntos. Aquel Gran Premio es recordado por su increíble largada, en la cual adelantó logró adelantar a tres autos por la primera curva interior.

GP de Austin (EE.UU.) - 10° puesto (1 punto)

El memorable sobrepaso de Franco Colapinto a Fernando Alonso en el GP de Austin. Créditos: X @FOXSportsArg

Estados Unidos es un país que le sienta bien al pilarense. Justamente, en Austin (Texas), consiguió nuevamente puntos tras llegar décimo. En el Circuito de las Américas, Colapinto tuvo un memorable sobrepaso a Fernando Alonso, que fue elegido como el mejor de aquel fin de semana.

GP de México - 12° puesto

Franco Colapinto seguido de cerca por Oscar Piastri en el GP de México 2024. Foto: X @WilliamsRacing.

En el autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto argentino no pudo sumar unidades y quedó otra vez a las puertas como en Singapur. Aquella carrera es recordada por una feroz batalla que tuvo con Oscar Piastri (McLaren), a quien le rindió una dura pelea para superarlo con un auto muy inferior.

GP de Brasil - Abandono

El increíble sobrepaso de Franco Colapinto a Lewis Hamilton en el GP de Brasil 2024. Créditos: X @FOXSportsArg

En Interlagos, la carrera más cercana a Argentina, Franco fue víctima de la intensa lluvia que azotó el GP de Sao Paulo. En la vuelta 32, el pilarense perdió el control de su monoplaza e impactó contra uno de los muros de contención. Previamente, suspiró al público nacional con un soberbio adelantamiento a Lewis Hamilton (Mercedes).

GP de Las Vegas - 14° puesto

Franco Colapinto terminó décimo cuarto en el GP de Las Vegas 2024. Foto: Reuters.

Con un vehículo sumamente averiado por los accidentes sufridos en Brasil, Colapinto apenas pudo finalizar décimo cuarto en el circuito callejero de Las Vegas. “La pista es media aburrida. Parece un chancho dado vuelta”, bromeó con su humor característico, en la conferencia de prensa.

GP de Qatar - Abandono

El accidente que sufrió Franco Colapinto en el GP de Qatar 2024. Foto: Reuters.

La mala suerte acompañaría a Franco en el circuito de Lusail. Los recuerdos futbolísticos que plasmó en su casco serían efímeros, ya que en la primera curva de la carrera sufrió un fuerte choque por parte de Esteban Ocon (Alpine) que lo dejaría fuera del Gran Premio de Qatar.

GP de Abu Dhabi - Abandono

El choque de Oscar Piastri a Franco Colapinto en el GP de Abu Dhabi 2024. Créditos: X @FOXSportsArg

La primera (media) temporada de Colapinto en Fórmula 1 no terminó de la forma soñada. Al igual que Qatar, padeció otro choque, esta vez de parte de Piastri, que dañó su monoplaza y, en la vuelta 28, lo obligó a retirar su coche. “Gracias chicos por esta oportunidad”, agradeció emocionado el argentino.