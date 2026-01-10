Marcelo Gallardo, técnico de River Plate. Foto: X @RiverPlate.

River atraviesa un mercado de pases con muchos movimientos, donde queda en evidencia que busca renovar gran parte de su plantel de la mano de Marcelo Gallardo. Con la nueva dirigencia, encabezada por Stefano Di Carlo, se busca un nuevo aire para encarar los objetivos del 2026.

El dato del ciclo Gallardo sobre las incorporaciones de Martín Demichelis

El ciclo de Martín Demichelis se distinguió por la enorme compra de jugadores entre finales de 2022 y la mitad de 2024. Se dieron 17 incorporaciones, aunque la mayoría no funcionaron como se esperaba. Por esto mismo, un dato no deja lugar a dudas.

Martín Demichelis, en su último partido al frente de River. Foto: EFE.

De aquellos 17 jugadores que llegaron al club bajo la gestión de Demichelis, solo son dos los que permanecen en la institución con Marcelo Gallardo: Facundo Colidio y Sebastián Boselli. Incluso no está la puerta cerrada a posibles charlas para ventas, por lo que no tienen su lugar asegurado.

Más allá de que caso fue variado, algunos de los que salieron de River desde su incorporación de la mano de Demichelis fueron: Matías Kranevitter, Ignacio Fernández, Salomón Rondón, Enzo Díaz, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez, Ramiro Funes Mori y Nicolás Fonseca.

Marcelo Gallardo Foto: NA

Desde que asumió Marcelo Gallardo para su segundo ciclo, se profundizó la limpieza en el Millonario, incluso a pesar de estar poco tiempo, como Felipe Peña Biafore y Franco Carboni.

Más nombres que se fueron desde que llegó Marcelo Gallardo

Claro que el actual entrenador también se deshizo de algunos futbolistas que fueron traídos por él mismo: Matías Rojas y Gonzalo Tapia son dos buenos ejemplos. Otro nombre a destacar es el de Enzo Pérez, que regresó al club a comienzos de 2025 pero no renovó su contrato y seguirá su carrera en Argentinos Juniors.

Salidas en River. Foto: X @RiverPlate

Hasta el momento, River aseguró las incorporaciones de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, además de que están avanzadas las charlas con Maher Carrizo, una de las principales promesas de Vélez.