Liverpool superó al Everton en el derby y continúa con puntaje perfecto en la Premier League

Se impuso 2 a 1 con goles de Gravenberch y Ekitike para los Reds, mientras que Gueye descontó para los Toffees. El equipo de Arne Slot suma 15 puntos en los primeros cinco partidos y se encamina a repetir en título.

Premier League, Liverpool vs Everton. Foto: EFE

El Liverpool sumó una nueva victoria, la quinta al hilo en el inicio de la Premier League, al imponerse por 2 a 1 en el derby de la ciudad ante a el Everton.

Gravenberch y Ekitike marcaron para los Reds, mientras que Gueye descontó para los Toffees, que dieron pelea pero se quedaron a metros del ansiado empate.

Premier League, Liverpool vs Everton. Foto: EFE

La crónica del partido

El Liverpool dejó casi sentenciado el partido en la primera media hora. Primero Ryan Gravenberch se inventó un golazo. Recibió un pase flotante de Mohamed Salah por encima de la defensa y la colocó lejos de Jordan Pickford.

Antes de la media hora, los Reds volvieron a golpear cuando, esta vez, Gravenberch se convirtió en el pasador para asistir a un Hugo Ekitike que coló la pelota entre las piernas de Pickford.

Como contra el Atlético, pese a la ventaja, el Liverpool no supo controlar el partido y el Everton descontó a media hora del final cuando Grealish gambeteó a su marcador y puso un centro para Idrissa Gueye, quien enganchó un buen disparo lejos de Alisson.

La tensión volvía a estar del lado del Liverpool, que esta vez sobrevivió sin mayores sustos y por fin ganó un partido sin necesitar un tanto más allá del minuto 80.

Premier League, Liverpool vs Everton. Foto: EFE

Con 15 puntos, el Liverpool es el claro líder de la Premier League, y Arsenal, Tottenham y Bournemouth tienen que ganar para que la brecha no continúe aumentando.