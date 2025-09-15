Recorrido de la Maratón de Buenos Aires: los lugares icónicos de CABA por los que pasarán los corredores

Casa Rosada. Foto: turismo.buenosaires

A menos de una semana de la icónica Maratón de Buenos Aires, uno de los eventos más esperados del calendario runner, la ansiedad crece y los corredores comienzan a llegar desde todo el mundo, pero con un mismo objetivo: completar los 42 kilómetros por la ciudad.

En vísperas del evento, un punto clave para los participantes es la visualización del recorrido. Por eso, resulta fundamental repasar los lugares más emblemáticos por los que pasarán, entrenando la mente y recordando que, incluso en los momentos más difíciles, Buenos Aires sorprende con sus paisajes urbanos.

Los lugares de CABA por los que pasa la Maratón de Buenos Aires

Km 0 al 10

A pocos kilómetros de la largada, con la energía al máximo, los corredores pasan por el icónico Monumental y luego continúan por la Av. del Libertador. Disfrutar del recorrido en los primeros kilómetros es fundamental para no dejarse llevar por la ansiedad, ya que aún queda un largo camino por delante.

Estadio monumental

Estadio Monumental. Foto: River Plate.

Av. del Libertador

Av. del Libertador, CABA. Foto: Instagram @fromwhereidrone

Km 10 al 20

A partir del kilómetro 10, al comenzar la segunda etapa de la carrera, los corredores se adentrarán en el verde de los Bosques de Palermo. Luego pasarán por el Monumento de los Españoles y el Museo de Bellas Artes, para continuar por la Av. 9 de Julio, pasar frente al Obelisco y finalmente tomar la Calle Corrientes.

Bosques de Palermo

Bosques de Palermo. Foto: Instagram @marcecandu

Monumento de los Españoles

Monumento de los Españoles. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Museo Bellas Artes

Museo de Bellas Artes. Foto Turismo BA.

Av. 9 de julio y Obelisco

Av. 9 de Julio. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Calle Corrientes

Calle Corrientes. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Km 20 al 30

Al llegar al kilómetro 20, el cansancio comienza a sentirse, pero los paisajes urbanos se vuelven un verdadero estímulo: la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral Metropolitana motivan a los corredores a seguir adelante. Más adelante, el recorrido continúa frente al Café Tortoni, el Parque Lezama, La Bombonera y la Usina del Arte.

Casa Rosada

Casa Rosada. Foto: turismo.buenosaires

Cabildo y Catedral Metropolitana en Av. de Mayo

El Cabildo. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Catedral Metropolitana. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Cafe Tortoni

Los mejores bares notables de CABA. Foto Instagram @grancafetortoni.

Parque Lezama

Parque Lezama. Foto: NA.

La Bombonera

La Bombonera, lista para el Superclásico. Foto: X @BocaJrsOficial

Usina del Arte

Usina del Arte. Foto prensa

Km 30 hasta la llegada

Del kilómetro 30 en adelante, el esfuerzo físico se hace sentir y la carrera pasa a ser, sobre todo, un desafío mental. En este tramo, los corredores recorrerán la Fuente de Las Nereidas, la Reserva Ecológica, el Puente de la Mujer y el icónico barrio de Puerto Madero.

Luego llegará el Paseo del Bajo, que permite un respiro antes de encarar los últimos metros hacia el Planetario, donde, si queda energía, habrá que dar el máximo para terminar con fuerza.

Fuente de Las Nereidas

Fuente de Las Nereidas. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Reserva Ecológica

Reserva Ecológica Costanera Sur. Foto Instagram @reservaecologicasur

Puente de la Mujer en Puerto Madero

Puente de la Mujer en Puerto Madero.

Paseo del Bajo

Paseo del Bajo. Foto prensa GCBA.

Planetario

Planetario, Palermo. Foto: Turismo Buenos Aires

De este forma, la Maratón Internacional de Buenos Aires se consolida como una de las más atractivas del mundo. Con la ciudad como protagonista, los corredores se enfrentan a un desafío tanto físico como mental, mientras los lugares icónicos los motivan a seguir adelante, incluso cuando el cuerpo pide un descanso.