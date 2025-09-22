Se confirmó la sede y el horario para el duelo entre River y Racing por Copa Argentina: por qué beneficia al “Millonario”

Si bien Mendoza y Córdoba corrían con ventaja para albergar este encuentro, el plato fuerte de esta instancia del certamen federal se disputará en otra provincia.

Maximiliano Salas; River Plate. Foto: X @RiverPlate

La organización de la Copa Argentina confirmó que el partido de cuartos de final entre River y Racing se disputará el jueves 2 de octubre desde las 21.30 en el estadio Gigante de Arroyito, la casa de Rosario Central.

Si bien Mendoza y Córdoba corrían con ventaja para albergar este encuentro, el plato fuerte de esta instancia del certamen federal se disputará en Rosario y será la primera vez para ambos en dicho estadio en esta competición.

Cuadro de la Copa Argentina. Foto: X @Copa_Argentina

La curiosidad es que el “Millonario” jugará en este recinto ante Racing el jueves 2 de octubre y, en menos de cinco días, visitará a Rosario Central por la undécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

La disputa por la fecha

Es por ello que con estas confirmaciones, a quién mejor le sienta este combo entre sede, horario y fecha es a los de Marcelo Gallardo, ya que tendrá a su disposición todos sus jugadores y enfrentará a un equipo que viene realizando y realizará un gran desgaste en estos días con los partidos de la serie ante Vélez por Copa Libertadores y el clásico de Avellaneda del domingo ante Independiente.

Copa Libertadores, Vélez vs. Racing. Foto: EFE

Por ello, desde el lado de los de Gustavo Costas optaban por jugarlo el miércoles 8, cuando iban a poder tener más descanso y en medio de la fecha FIFA, parate en el que River tendrá varios jugadores afectados a sus respectivas selecciones nacionales.

En cuanto a la disponibilidad de entradas para ambos equipos, se especula con una cantidad de 20 mil lugares para cada uno, teniendo en cuenta que el estadio cuenta con una capacidad de 46.955 espectadores.