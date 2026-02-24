Marcelo Gallardo renunció como técnico de River Plate.

La salida de Marcelo Gallardo abre una nueva etapa en River Plate, que deberá reconfigurarse en el inicio de la temporada 2026, un año cargado de compromisos entre el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Tras una seguidilla de resultados adversos, el ciclo del “Muñeco” llegó a su fin y el club afronta ahora el desafío de reconstruir la confianza de un plantel con futbolistas de jerarquía y jóvenes promesas, pero golpeado desde lo anímico. El nuevo entrenador, aún sin confirmar, asumirá con un calendario exigente por delante.

Marcelo Gallardo venía de tres derrotas al hilo en el Torneo Apertura antes de presentar su renuncia en River Plate. Foto: EFE

La despedida de Gallardo será este jueves ante Banfield. Apenas cuatro días después, el equipo visitará a Independiente Rivadavia, encuentro en el que Marcelo Escudero, actual DT de la Reserva, se perfila para ocupar el banco de suplentes de manera interina.

Antes del receso por la fecha FIFA, previsto para fines de marzo, el conjunto de Núñez deberá afrontar otros cuatro compromisos por el Torneo Apertura: Atlético Tucumán (con fecha a definir por el paro de la AFA), Huracán, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto.

Banfield será el último rival contra el que dirigirá Marcelo Gallardo como técnico de River Plate. Foto: X @CABoficial

En el mercado de pases, el nuevo cuerpo técnico contará con la posibilidad de sumar dos refuerzos. Las bajas de Juan Portillo, quien sufrió una rotura de ligamentos cruzados y estará fuera toda la temporada, y la transferencia de Matías Galarza Fonda a la MLS liberaron cupos.

La Secretaría Técnica y el manager deberán definir en los próximos días los posibles reemplazos, con plazo hasta el lunes 9 de marzo, cuando cierre el libro de pases.

El presente de River en el Torneo Apertura y la Copa Argentina

En el plano local, River ocupa el décimo puesto en la tabla del Torneo Apertura con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas en seis presentaciones, por lo que necesitará mejorar su rendimiento para meterse en la zona de playoffs.

River Plate venció 1 a 0 a Ciudad de Bolívar y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina. Foto: X RiverPlate

En la Copa Argentina, en tanto, el panorama es más favorable: el equipo avanzó a los 16avos de final tras vencer 1 a 0 a Club Ciudad de Bolívar, aunque todavía no hay fecha confirmada para el próximo cruce.

La Copa Sudamericana, el gran objetivo de 2026

Finalmente, uno de los grandes objetivos del año será la Copa Sudamericana, certamen que el club no disputa desde 2015 y que aparece como una oportunidad para volver a competir a nivel continental y cortar una prolongada sequía de títulos internacionales.