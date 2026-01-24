Arnaldo “Pitu” González. Foto: Instagram.

Ciudad de Bolívar será el rival de River Plate por la fase de 32avos de la Copa Argentina. Será la segunda vez en la historia que los dirigidos por Gallardo se enfrentan al conjunto bolivarense, recién ascendido a Primera Nacional, la segunda división del fútbol argentino. La primera vez fue, casualmente, en la misma instancia y por la misma competición, pero en la edición de 2025. Arnaldo “Pitu” González, el 10 de Ciudad de Bolívar, habló con Canal 26 y reveló cómo preparan el partido.

La Copa Argentina es una de las competencias que más cariño recibe por parte de los futboleros. Las dos hinchadas, los viajes en micro, las definiciones infartantes y el ambiente que conservan los partidos entre semana son elementos que emocionan al hincha y lo llevan a recordar los mejores años del fútbol argentino. También es una oportunidad única para volver a narrar una de las historias más hermosas de todos los tiempos: David contra Goliat. La fe del chico contra el poder del grande. La hazaña y lo imposible.

32avos de Copa Argentina 2025 Foto: NA

“Los Celestes” buscarán inscribir su nombre en la lista de clubes que consiguieron victorias inesperadas contra importantes clubes del fútbol local. Real Pilar lo logró contra Vélez en 2019, Almagro contra Boca en el mismo año, y Agropecuario y Talleres de Escalada hicieron lo suyo frente a Racing en 2022 y 2024. El 17 de febrero de 2026, Ciudad de Bolívar buscará seguir los pasos de Temperley y Estudiantes de Buenos Aires, los únicos dos equipos del ascenso que consiguieron derrotar al “Millonario” en el certamen más federal del país.

“Hay que estar ordenaditos y atentos a los detalles”, compartió en diálogo con este medio el 10 del “Celeste”, Arnaldo “Pitu” González, en lo que fue una posible la fórmula de la victoria. ”Hay que aprovechar también el mal momento de ellos, pero bueno, no deja de ser River. Y va a ser un equipo nuevo también porque se han ido varios jugadores, van a venir muchos más y se van a querer mostrar”, afirmó.

Un antecedente que dejó sed de revancha

El gol de la joya riverplatense sentenció la suerte del Celeste Foto: NA

Ciudad de Bolívar enfrentará a River por segunda vez en su joven historia. La anterior fue victoria 2-0 para el equipo de Núñez, con goles de González Pirez y Mastantuono en un partido disputado el pasado 19 de marzo de 2025. Pero mucha agua ha pasado por este río y las cosas cambiaron. Ninguno de los dos goleadores de aquella fecha para la banda roja continúa en el club y los bonaerenses, que desplegaron un gran nivel en el Torneo Federal A, consiguieron el ascenso a la Primera Nacional.

En aquel encuentro, el Millonario llegaba expectante por el año que le esperaba: sería el primero en el que el entrenador más importante de la institución, Marcelo Gallardo, dirigiría desde la pretemporada en su segundo ciclo. Además, jugaría el Mundial de Clubes, la Copa Libertadores -venía de quedarse en semifinales-, y parecía un candidato fuerte al torneo local. El tiempo solo le deparó frustraciones, piedras en el camino y derrotas dolorosas en todos los frentes, y llegará al cruce por Copa Argentina con el peso de revertir la situación más complicada de los últimos 10 años.

Por otro lado, Ciudad de Bolívar consiguió el ascenso en una final infartante contra Atlético Rafaela. Después de dar vuelta las semifinales de los Play Off frente a Deportivo Argentino de Monte Maíz, en la que perdió 1-0 la ida y se impuso por 3-0 en la vuelta, se enfrentó contra “La Crema” en un partido tenso en el que ninguno de los dos equipos pudo quebrar la igualdad. En los penales, tras 8 tiros por cada lado, Ciudad de Bolívar consiguió llevarse la victoria y el boleto para jugar la próxima temporada en la segunda división del fútbol argentino, a solo 5 años de que la institución haya decidido enfocarse de lleno en el deporte más popular del país tras haber hecho historia en el vóley bajo el liderazgo institucional de Marcelo Tinelli.

El jugador de Ciudad de Bolívar firmó contrato el pasado 15 de enero de 2025. Foto: Prensa Club Ciudad de Bolívar

“Nuestra mayor fortaleza es la confianza”, aseguró “El Pitu”, y añadió: “Va a ser un lindo partido. Esperemos que no los agarremos con tanto ritmo y se queden quietos un ratito, así podemos aprovechar eso”. Además, analizó la situación en la que llega el conjunto bolivarense y dijo: “Nos va a agarrar con un poco más de rodaje; el anterior nos agarró con pocos partidos. Habíamos jugado dos partidos en la pretemporada y la primera fecha del campeonato. Ahora nos va a agarrar más preparados, con más partidos, otra categoría. Yo pienso que vamos a estar un poco mejor. Obviamente es River y tienen jugadores de Selección, tienen jugadores de jerarquía, entonces te llevan a otro nivel”.

El proyecto que sorprendió al fútbol argentino: de potencia en vóley a club revelación del ascenso

Ciudad de Bolívar es un equipo joven. Se fundó en 2002 de la mano de Marcelo Tinelli y rápidamente cosechó varios éxitos en el vóley, convirtiéndose en el equipo más ganador de la Liga de Voleibol Argentina hasta 2019, con 8 títulos en su palmarés. Para el momento en el que se acostumbró a ganar, la dirigencia pegó un volantazo y reorientó toda su infraestructura hacia el fútbol. En 2020 dio sus primeros pasos en el Torneo Regional Federal Amateur, la división de AFA que administra las competencias provinciales, y consiguió el ascenso al Torneo Federal A. Cinco años más tarde, obtuvo el ascenso a la Primera Nacional.

El 10 de Ciudad de Bolívar se prepara para el cruce contra River Plate por Copa Argentina Foto: PlanetaBolivar.com

Sin embargo, el vertiginoso ascenso que Ciudad de Bolívar disfruta no podría haberse consumado de no ser por la experiencia previa y la infraestructura desarrollada para el voley. El predio, donde hoy los futbolistas entrenan y concentran, fue originalmente pensado para ese deporte. “Este es un club bárbaro, tiene un estadio espectacular, un piso bárbaro, un predio muy bueno con gimnasio propio, con cancha sintética propia y vestuarios. La verdad, un predio increíble, con concentración propia también. Eso te da las herramientas para que te prepares de la mejor manera”, aseguró el referente del equipo.

Y agregó: “Este club no tiene nada que envidiarle a ningún equipo del ascenso. Sacando a los grandes, como por ejemplo Colón. Colón es de primera para mí con todo lo que conlleva ese club. Godoy Cruz y San Martín de Tucumán, también. Después estamos a la par de todos”.

La ilusión bolivarense y el desafío de enfrentar a River

El 10 de Ciudad de Bolívar se prepara para el cruce contra River Plate por Copa Argentina

El cruce contra River será una prueba de fuego para el equipo bolivarense, que no le teme a soñar en grande y se ilusiona con la victoria. “Venimos victoriosos porque le pudimos ganar a Rafaela por penales, así que trataremos de poder convertir algún gol antes y si no, llegar a los penales para nosotros sería bueno también”. Los penales son el karma del equipo Millonario y Pitu González lo sabe: “La tanda de penales es más que nada determinación y convicción a la hora de patear”.

Más allá del partido por Copa Argentina, Bolívar se prepara para desembarcar, por primera vez en su historia, en la segunda división del fútbol argentino. Un hecho que moviliza no solo a hinchas y jugadores, sino a toda la ciudad, que no tiene más que 40 mil habitantes y se paraliza cada vez que el Celeste tiene un partido importante. “Trataremos de hacer una buena pretemporada, de armar una familia con el grupo, como lo fue este año, todos tirando para el mismo lado y tratar de hacer un buen torneo. Primero hacer un buen inicio para ver para qué estamos más adelante.” explicó González.

“En lo personal, siempre apuntando a lo máximo. Yo sé que hay equipos muy fuertes en el torneo, pero estamos en un club que es bueno, que es joven, y que siempre tiene aspiraciones a más”, dijo, orgullosamente e ilusionado, el 10 de Bolívar.