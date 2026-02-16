River Foto: NA

River Plate vuelve a saltar a la cancha por la Copa Argentina y lo hará en un duelo cargado de expectativa frente a Ciudad de Bolívar. El encuentro marcará el debut del Millonario en la edición 2026 del certamen y tendrá lugar este martes 17 de febrero en un partido que promete ser intenso, tanto por el presente del equipo de Núñez como por la ilusión del conjunto bonaerense.

Según información confirmada por diversos medios especializados, el partido comenzará a las 22:00 horas, en el Estadio Único del Parque La Pedrera, ubicado en Villa Mercedes, San Luis.

El encuentro será transmitido para toda la Argentina a través de TyC Sports, por lo que los hinchas podrán seguirlo por Telecentro en los canales 106 y 1018.

¿por qué River no juega el fin de semana? Foto: X River Plate

Un debut clave para River en un momento delicado

River llega a este partido con la necesidad urgente de recuperar la confianza. El equipo de Marcelo Gallardo arrastra dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura —una dura caída 4-1 ante Tigre y un 1-0 frente a Argentinos Juniors— y sabe que la Copa Argentina puede transformarse en una oportunidad para cambiar el ánimo.

El Muñeco deberá rearmar el once inicial debido a varias bajas importantes. Marcos Acuña sufre un estado gripal y Franco Armani continúa sin recibir el alta médica, lo que obliga a mover piezas en el fondo y el mediocampo. Sin embargo, el regreso de Fausto Vera y la presencia de Matías Viña como posible titular aparecen como buenas noticias dentro de un panorama complejo.

Además, River sabe que no puede permitirse más tropiezos: el objetivo de avanzar en la Copa Argentina es clave, no solo por el prestigio del título, sino también porque otorga un cupo directo a la Copa Libertadores 2027.

Ciudad de Bolívar, sin presión y con ilusión

Del otro lado estará Ciudad de Bolívar, un equipo que vive uno de los momentos más importantes de su historia moderna. Tras debutar recientemente en la Primera Nacional con un empate 1-1 frente a Godoy Cruz, el conjunto dirigido por Diego Funes llega entusiasmado y sin nada que perder.

Con jugadores experimentados y un planteo ordenado, Bolívar buscará cerrar los espacios e incomodar a un River que suele asumir riesgos ofensivos. Para ellos, este cruce representa la oportunidad de lograr el batacazo más grande de su historia futbolística.

La agenda de River Foto: X River Plate

Un duelo con historia reciente

Ambos equipos ya se vieron las caras en 2025, cuando River ganó 2-0 también por los 32avos de final, resultado que el equipo bonaerense intentará revertir en esta nueva edición.

Horario definitivo del partido