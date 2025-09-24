Boca, con sus hinchas en Florencio Varela: Defensa y Justicia dio detalles de la venta de las 3000 entradas

Aprevide autorizó que haya simpatizantes xeneizes en el estadio Norberto Tomaguello el próximo sábado. Los detalles, en la nota.

Defensa y Justicia vs. Boca. Foto: X

La APreViDe autorizó la presencia de público visitante en el partido entre Defensa y Justicia y Boca del próximo sábado a las 19 en Florencio Varela, donde se permitirá el ingreso de 3.000 hinchas xeneizes al estadio Norberto Tomaghello.

La parcialidad visitante será ubicada en la cabecera que da espaldas a la calle Humahuaca y Aprevide estableció que no estará permitido el ingreso con banderas ni elementos de exhibición, con el fin de facilitar los controles y evitar el sobrecupo en las tribunas asignadas.

El organismo de seguridad advirtió además que los hinchas de Boca que intenten acceder a localidades destinadas al público local quedarán alcanzados por el derecho de admisión, en caso de constatarse la compra irregular de entradas.

Estadio de Defensa y Justicia. Foto: NA

Las puertas del estadio se abrirán a las 16 y habrá un operativo de seguridad integrado por 450 efectivos policiales, 50 agentes privados, un servicio de emergencias médicas y 45 empleados del gremio Utedyc.

¿Cómo será la venta de entradas?

Sin confirmación oficial, se estima que la venta de entradas comenzará este jueves o viernes.

Las populares xeneizes tendrán un valor de 50 mil pesos y se podrán comprar a través de la plataforma Accessfan.ar.