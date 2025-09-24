Boca, con sus hinchas en Florencio Varela: Defensa y Justicia dio detalles de la venta de las 3000 entradas

Aprevide autorizó que haya simpatizantes xeneizes en el estadio Norberto Tomaguello el próximo sábado. Los detalles, en la nota.
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 24 de septiembre de 2025, 17:44
Defensa y Justicia vs. Boca.
Defensa y Justicia vs. Boca. Foto: X

La APreViDe autorizó la presencia de público visitante en el partido entre Defensa y Justicia y Boca del próximo sábado a las 19 en Florencio Varela, donde se permitirá el ingreso de 3.000 hinchas xeneizes al estadio Norberto Tomaghello.

La parcialidad visitante será ubicada en la cabecera que da espaldas a la calle Humahuaca y Aprevide estableció que no estará permitido el ingreso con banderas ni elementos de exhibición, con el fin de facilitar los controles y evitar el sobrecupo en las tribunas asignadas.

El organismo de seguridad advirtió además que los hinchas de Boca que intenten acceder a localidades destinadas al público local quedarán alcanzados por el derecho de admisión, en caso de constatarse la compra irregular de entradas.

Estadio de Defensa y Justicia.
Estadio de Defensa y Justicia. Foto: NA

Las puertas del estadio se abrirán a las 16 y habrá un operativo de seguridad integrado por 450 efectivos policiales, 50 agentes privados, un servicio de emergencias médicas y 45 empleados del gremio Utedyc.

También podría interesarte

No van dentro de la heladera: qué frutas y verduras deben conservarse a temperatura ambiente para su maduración

No van dentro de la heladera: qué frutas y verduras deben conservarse a temperatura ambiente para su maduración

Javier Milei se reúne con Kristalina Georgieva para analizar el avance del programa acordado con el FMI

Javier Milei se reúne con Kristalina Georgieva para analizar el avance del programa acordado con el FMI

¿Cómo será la venta de entradas?

Sin confirmación oficial, se estima que la venta de entradas comenzará este jueves o viernes.

Las populares xeneizes tendrán un valor de 50 mil pesos y se podrán comprar a través de la plataforma Accessfan.ar.