Tras históricos partidos en San Pablo, la NFL anunció otra cita en Sudamérica: ¿qué mítico estadio recibirá al fútbol americano?

El encuentro fue anunciado para 2026. Brasil es el país con más seguidores de ese deporte fuera de Estados Unidos.

NFL en San Pablo, Los Angeles Chargers v Kansas City Chiefs. Foto: REUTERS

Roger Goodell, comisionado de la NFL, anunció en el 2026 se llevará a cabo el primer partido de temporada regular en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

“Tras el éxito de los partidos en São Paulo estamos sumamente emocionados de jugar en una de las ciudades más emblemáticas del mundo, Río de Janeiro, en el histórico estadio Maracaná, lo que estrechará nuestros lazos con las decenas de millones de aficionados en Brasil y en toda Sudamérica”, afirmó el comisionado.

Goodell dijo que parte de este acuerdo incluye un mínimo de tres partidos de temporada regular durante los próximos cinco años que se efectuarán en Río de Janeiro a partir del 2026.

NFL en San Pablo, Los Angeles Chargers v Kansas City Chiefs. Foto: REUTERS

“Brasil es el segundo mayor consumidor de fútbol americano fuera de Estados Unidos. Traer la NFL a Río es un hito que impulsará el turismo, creará empleos, estimulará la economía y demostrará la fortaleza de nuestro estado como destino deportivo internacional”, aseveró Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro.

Los exitosos encuentros en San Pablo

El primer partido de temporada regular en la historia de Suramérica se efectuó en el Arena Cotinthians el 6 de septiembre de 2024 con la victoria 34-29 de los Philadelphia Eagles sobre los Green Bay Packers.

NFL en San Pablo, Los Angeles Chargers v Kansas City Chiefs. Foto: REUTERS

Ante el éxito de esta presentación, el 5 de septiembre de 2025, la NFL volvió a São Paulo con el duelo en el que Los Angeles Chargers derrotaron 27-21 a Los Kansas City Chiefs.