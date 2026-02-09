El show de Bad Bunny en el Super Bowl LX. Foto: REUTERS

El reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny protagonizó una fiesta latina en su esperada presentación del medio tiempo del Super Bowl LX, disputado este domingo en Santa Clara, California.

Ante unos 75.000 espectadores en el Levi’s Stadium, el artista convirtió el campo de juego en una plantación de caña con carritos de comida, al más puro estilo caribeño.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl LX. Video: REUTERS

Vestido de blanco y con el número 64 y el apellido “OCASIO” en la espalda, la estrella interpretó un popurrí que incluyó éxitos como “Tití me preguntó”, “Yo perreo sola” y “Voy a llevarte pa PR”.

El show contó con momentos virales gracias a la participación de figuras internacionales y se dio en el marco de la final en la que los Seattle Seahawks se impusieron por 29-13 ante los New England Patriots.

Cabe recordar que Benito Antonio Martínez Ocasio llegó al evento cumbre del deporte estadounidense tras un hito histórico: hace una semana ganó el Grammy al Álbum del Año, convirtiéndose en el primer trabajo en español en obtener ese galardón.

Qué famosos participaron del show de medio tiempo de Bad Bunny

Además de los invitados presenciales, hubo un momento en el que sonó “Gasolina” de Daddy Yankee, celebrando a quienes allanaron el camino para la música urbana. Entre los famosos que se presentaron en el escenario estuvieron: