Video: con invitados sorpresa y un despliegue impactante, así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
Desde Lady Gaga hasta Ricky Martin, varios famosos acompañaron al “Conejo Malo” en el entretiempo del partido que coronó a los Seattle Seahawks. Mirá los videos del show.
El reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny protagonizó una fiesta latina en su esperada presentación del medio tiempo del Super Bowl LX, disputado este domingo en Santa Clara, California.
Ante unos 75.000 espectadores en el Levi’s Stadium, el artista convirtió el campo de juego en una plantación de caña con carritos de comida, al más puro estilo caribeño.
Vestido de blanco y con el número 64 y el apellido “OCASIO” en la espalda, la estrella interpretó un popurrí que incluyó éxitos como “Tití me preguntó”, “Yo perreo sola” y “Voy a llevarte pa PR”.
El show contó con momentos virales gracias a la participación de figuras internacionales y se dio en el marco de la final en la que los Seattle Seahawks se impusieron por 29-13 ante los New England Patriots.
Cabe recordar que Benito Antonio Martínez Ocasio llegó al evento cumbre del deporte estadounidense tras un hito histórico: hace una semana ganó el Grammy al Álbum del Año, convirtiéndose en el primer trabajo en español en obtener ese galardón.
Qué famosos participaron del show de medio tiempo de Bad Bunny
Además de los invitados presenciales, hubo un momento en el que sonó “Gasolina” de Daddy Yankee, celebrando a quienes allanaron el camino para la música urbana. Entre los famosos que se presentaron en el escenario estuvieron:
- Cardi B: la rapera apareció en la cima de la estructura durante el segmento de “pari de marquesina” (fiesta en casa), sumándose a la celebración mientras sonaban los éxitos de reggaetón.
- Lady Gaga: fue la gran sorpresa de la noche. Emergió en una escena de boda cantando su parte de “Die with a Smile” (su colaboración con Bruno Mars), pero con un arreglo especial acompañada por una banda de salsa, siendo la única interpretación en inglés de la velada.
- Ricky Martin: el ícono puertorriqueño subió al escenario para interpretar “Lo que le pasó a Hawaii”, un tema descrito como un “grito de guerra” por la autonomía de la isla.
- Tonita: en un homenaje a la diáspora, Bad Bunny brindó en un escenario de “fiesta de barrio” con Tonita, la dueña del Caribbean Social Club de Brooklyn, uno de los últimos clubes sociales puertorriqueños en Nueva York.