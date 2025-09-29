Golpe al narcotráfico: el jefe de la barrabrava de Newell’s Old Boys fue detenido en Rosario

El megaoperativo dejó un saldo de 33 presos, entre ellos, Alejandro “Zapa” Vallejos, líder de la barra de la ‘Lepra’. También, fue arrestado José “Yiyo” Medrano, líder de la hinchada de Coronel Aguirre y empleado de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez.

Alejandro "Zapa" Vallejos, líder de la barra brava de Newells, detenido en Rosario. Foto: NA.

El jefe de la barra brava de Newell’s Old Boys, Alejandro “Zapa” Vallejos, fue detenido este lunes en el marco de 110 allanamientos en Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe.

En un megaoperativo del Plan Bandera contra el narcotráfico y la violencia, el Comando Unificado de las Fuerzas Federales y la Policia santafesina hicieron más de un centenar de allanamientos simultáneos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y tres cárceles.

El procedimiento dejó 33 detenidos, entre ellos Vallejos, jefe de la barra brava de Newell’s y vinculado a la banda de “Los Monos”. También, fue detenido José “Yiyo” Medrano, líder de la hinchada del club Coronel Aguirre y empleado de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez.

José "Yiyo" Medrano, líder de la hinchada del Coronel Aguirre, detenido en Rosario. Foto: NA.

Vallejos y Medrano son señalados como engranajes centrales de las redes narco-criminales que operan en el sur de Rosario y que continuaban articulándose con líderes presos como Cristian “Pupito” Avalle, Carlos Damián “Toro” Escobar y Jonatan “Jano” Fernández.

Por su parte, la investigación confirmó que las organizaciones criminales estaban lideradas desde la prisión por Avalle, Escobar y Fernández.

La mayoría de los domicilios allanados pertenecían a familiares o parejas de los cabecillas, que actuaban como operadores de la red en territorio. Asimismo, se detectó la participación de empleados municipales de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, y de una agente policial, bajo sospecha de complicidad.

Más de 100 allanamientos simultáneos

Fuerzas federales realizaron 110 allanamientos simultáneos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz y Piñero.

El despliegue comenzó a las 4 de la mañana y finalizó a las 10 y la magnitud del operativo radicó en que se atacó paralelamente a tres organizaciones rivales.

Bandera en alusión a "Los Monos". Foto: Rosario3.

Como resultado del procedimiento, hubo 33 detenidos (incluidos tres menores), 20 prófugos identificados con órdenes de captura vigentes, 6 armas de fuego secuestradas, drogas incautadas (cocaína y marihuana), balanzas de precisión y material de corte.

Ademas, se incautó 19.5 millones de pesos y 2.100 dólares en efectivo. Por otro lado, hubo requisas en pabellones penitenciarios con secuestro de celulares, tarjetas SIM y documentación.