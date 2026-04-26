Newell`s vs. Instituto EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Torneo Apertura 2026
Sigue en directo el partido entre Newell`s y Instituto por la Torneo Apertura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Newell`s vs. Instituto, por Torneo Apertura 2026?
El partido se juega este Domingo, 26/04/2026, a partir de las 17:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Marcelo Bielsa, ubicado en Rosario.
¿Por dónde ver en vivo Newell`s vs. Instituto, por Torneo Apertura 2026?
El encuentro entre Newell`s y Instituto se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Newell`s vs. Instituto, por Torneo Apertura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Amiconi, Bruno, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Newell`s y Instituto válido por Torneo Apertura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 17:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.
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