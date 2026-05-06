Golpe al narcotráfico en Santa Fe. Foto: NA

La Policía Federal interceptó una avioneta en Vera, Santa Fe, que trasladaba unos 400 kilos de cocaína y detuvo a ocho integrantes de una organización narcocriminal.

La causa se inició a partir de información aportada por la DEA y se procedió a la interceptación de la aeronave en la pista clandestina, asegurando el lugar y deteniendo a los involucrados.

Golpe al narcotráfico en Santa Fe.

En total se detuvo a ocho sospechosos y se secuestró una avioneta tipo Cessna 210 cargada con más de 400 kilos de cocaína.

Asimismo, se incautaron dos camionetas sumado a dos camiones, equipos de comunicación, una antena satelital, celulares y bidones de combustible.

Golpe al narcotráfico en Santa Fe. Foto: NA

En el marco de la ampliación de la investigación, brigadas de la División Operaciones Federales realizaron ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, destacó el éxito del operativo conjunto y destacó que desde su gestión le da “al narcotráfico, guerra sin cuartel. Ley y orden”.

“Una investigación del DFI de la Policía Federal Argentina nos permitió saber el día y la hora en que una avioneta narco llegaría desde Bolivia a una pista clandestina en Vera, Santa Fe”, compartió la funcionaria.