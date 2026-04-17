Unión Vs Newell`s Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Unión vs. Newell`s, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Viernes, 17/04/2026, a partir de las 20:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio 15 de abril, ubicado en Santa Fe.

¿Por dónde ver en vivo Unión vs. Newell`s, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Unión y Newell`s se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Unión vs. Newell`s, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Espinoza, Fernando, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Unión recibe a Newell`s por Torneo Apertura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio 15 de abril y el pitazo inicial se escuchará a las 20:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!