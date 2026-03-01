Rosario Central vs Newell's. Foto: X @RosarioCentral

Newell’s y Rosario Central protagonizan este domingo una nueva edición del clásico rosarino. El partido, válido por la octava fecha del Torneo Apertura, se jugará en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa a partir de las 17.

El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez, quien estará secundado en el VAR por Héctor Paletta. En tanto, el duelo se podrá ver por ESPN Premium (canales 111 y 1019 de Telecentro).

Cómo llega Newell’s al clásico rosarino

La “Lepra” llega al clásico con Central en una situación crítica: todavía no ganó en el campeonato, se encuentra en zona de descenso y este domingo debuta de Frank Darío Kudelka como DT, tras la salida de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez.

El flojo presente de Newell's. Foto: X @Newells

Apenas dos puntos de 18 posibles hicieron que los entrenadores dejaran el club a poco más de dos meses de haber asumido. Lucas Bernardi se hizo cargo del equipo en la última fecha, cuando Newell’s perdió 2-0 frente a Estudiantes como local, resultado que lo deja en el puesto 30 de la tabla anual, en descenso directo.

Cómo llega Central al clásico rosarino

Por su parte, Rosario Central vive una realidad completamente diferente. El “Canalla” se volvió con los tres puntos de La Plata el pasado miércoles, tras ganarle 2-1 a Gimnasia.

Ángel Di María, Rosario Central vs Gimnasia LP. Foto: X @RosarioCentral

Con Ángel Di María como bandera y la sorpresiva vuelta de Marco Ruben a las canchas, la “Academia” rosarina buscará volver a ganarle a su eterno rival y agrandar la diferencia en el historial a 22 partidos.

La formación de Newell’s vs Rosario Central

Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea; Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch y Wálter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.

La formación de Rosario Central vs Newell’s

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Julián Fernández. DT: Jorge Almirón.

Los detalles del clásico rosarino