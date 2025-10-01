Se filtró la camiseta alternativa de la Selección argentina para el Mundial con “guiño” a la Scaloneta

Según un sitio especializado, la casaca suplente sería similar a la del campeón del mundo pero tendría un detalle similar, del que muchos asociaron a una “cábala”. Conocela en la nota.

Argentina vs Polonia, Mundial Qatar 2022. Foto: EFE.

El sitio especializado Opaleak filtró el que sería la nueva camiseta alternativa de la Selección argentina, con un guiño al campeón del mundo en Qatar.

Lejos del violeta que se usó en el último Mundial, esta nueva camiseta suplente mantendrá ciertos tonos violáceos pero lo más llamativo son los diseños en blanco que acompañan a ese violeta, además del negro que será el fondo.

Filtración de la nueva camiseta alternativa de la Selección argentina. Foto: Gentileza Opaleak

El cuello en V y los puños de las mangas también serán de color azul oscuro, aportando un estilo más moderno. Otro detalle que llamó la atención es el posible uso del logo de Adidas en dorado, un guiño a la condición de Argentina como actual campeona del mundo, y la inclusión del número “1893” en la espalda, en referencia al año de creación de la “Argentine Association Football League”, predecesora de la AFA.

Pese a las diferentes opiniones, la paleta de colores tiene un sentido similar al que se vio en Qatar, por lo que muchos usuarios hablaron de la “cábala” del equipo de Scaloni.