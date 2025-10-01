Un PSG con muchas bajas pisó fuerte en Montjuic y venció al Barcelona por la Champions League

Se impuso 2 a 1 con goles de Mayulu y Goncalo Ramos, mientras que Ferrán Torres había puesto en ventana a los culés. El equipo de Luis Enrique envió un mensaje claro a sus competidores: es candidato a repetir el título en Europa.

Champions League, Barcelona vs. PSG. Foto: REUTERS

El PSG, que llegaba a Montjuic con muchas bajas, dio un golpe en la mesa y venció al Barcelona por 2 a 1 en una nueva fecha de la Champions League.

Goncalo Ramos sobre el final definió el encuentro que parecía terminar en empate tras el gol del joven Mayulu. Ferrán Torres había puesto en ventaja a los culés.

Champions League, Barcelona vs. PSG. Foto: REUTERS

La crónica del partido

El Barcelona comenzó con todo, con opciones de gol que no pudo concretar hasta el minuto 19, cuando Ferrán Torres definió ante Chevallier luego de una buen jugada colectiva de los de Flick.

El Barcelona dominaba con un gran fútbol al PSG, al que le costaba defender hacia adelante y que tenía problemas en el mediocampo, con un Vitinha espeso y un Fabian Ruiz poco participativo. Y que notaban la ausencia de última momento de Joao Neves.

Pero el guión del partido cambió en el minuto 38, cuando Nuno Mendes, con una gran trepada por izquierda, asistió a Mayulu. Cubarsí falló en el corte y el joven del conjunto parisino, elegido por Luis Enrique junto con Mbaye para acompañar a Barcola en un ataque inédito por las bajas de Dembélé, Doué y Kvaratskhelia, fusiló a Szczesny para empatar el partido.

En el complemento, el PSG fue más pero todo parecía a terminar en tablas. Sin emgargo, Hakimi, la gran figura del partido, no se quedó con las manos cruzadas.

Champions League, Barcelona vs. PSG. Foto: REUTERS

El lateral derecho habilitó a Gonçalo Ramos para que hiciera a placer el 2 a 1 en el minuto 90 y dejara un mensaje claro a sus competidores: el PSG tiene todo para repetir en la Champions.