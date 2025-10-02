Mundial Sub 20 de Chile: Argentina goleó a Australia y se aseguró el pase a los octavos de final

Se impuso 4 a 1 con goles de Sarco, Pérez, Subiabre y Andino, mientras que Bennie descontó para los Aussies tras un grosero error del arquero Barbi. En la última fecha del grupo D, el equipo de Placente definirá el primer lugar ante Italia.

Mundial Sub 20, Argentina vs. Australia. Foto: EFE

La Selección argentina goleó 4 a 1 a Australia en Valparaíso por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile y clasificó a los octavos de final.

Alejo Sarco marcó el primer gol a los 4 minutos de juego y Tomás Pérez amplió la ventaja cuando el primer tiempo se moría.

Mundial Sub 20, Argentina vs. Australia. Foto: EFE

En el complemento, Daniel Bennie descontó a los 25 minutos tras un grosero error del arquero argentino Santino Barbi.

Sin embargo, Ian Subiabre puso el 3-1 a los 49 y Santino Andino el cuarto a los 50 para decorar el resultado.

Mundial Sub 20, Argentina vs. Australia. Foto: EFE

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanzó los seis puntos, se mantiene invicto y es líder del Grupo D.

En la próxima y última fecha, definirá su zona cuando enfrente a Italia a las 20 horas el sábado en Valparaíso.