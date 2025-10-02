Mundial Sub 20 de Chile: Argentina goleó a Australia y se aseguró el pase a los octavos de final
La Selección argentina goleó 4 a 1 a Australia en Valparaíso por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile y clasificó a los octavos de final.
Alejo Sarco marcó el primer gol a los 4 minutos de juego y Tomás Pérez amplió la ventaja cuando el primer tiempo se moría.
En el complemento, Daniel Bennie descontó a los 25 minutos tras un grosero error del arquero argentino Santino Barbi.
Sin embargo, Ian Subiabre puso el 3-1 a los 49 y Santino Andino el cuarto a los 50 para decorar el resultado.
Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanzó los seis puntos, se mantiene invicto y es líder del Grupo D.
En la próxima y última fecha, definirá su zona cuando enfrente a Italia a las 20 horas el sábado en Valparaíso.