Fórmula 1: a la espera de Colapinto, confirmaron a otros dos pilotos para la temporada 2026

Una de las principales escuderías reveló los conductores que estarán al volante en la próxima temporada.

Cambios en los autos de Fórmula Uno para 2026. Foto: REUTERS

La Fórmula 1 define su grilla para la temporada 2026. En las últimas horas, se confirmó la dupla que pilotará para Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli, quien actualmente están en el equipo.

Mercedes confirmó su dupla para el 2026 en Fórmula 1

La información fue brindada por la propia escudería, que publicó un comunicado. “George y Kimi han demostrado ser una pareja fuerte y estamos emocionados de continuar con ellos. Confirmarlo siempre fue una cuestión de tiempo”, aclararon sobre el momento en que lo anunciaron.

George Russell y Kimi Antonelli correrán con Mercedes en 2026. Foto: X F1

Y agrega Toto Wolff en el mensaje que lleva su firma: “Queríamos manejarlo de la mejor manera y asegurarnos de que todos estuviéramos contentos y estoy feliz de haberlo logrado”.

De esta manera, el británico y el joven italiano estarán otro año al volante del Mercedes, en una temporada que promete muchos cambios tras el cambio de reglaje.

Toto Wolff, jefe de Mercedes Benz en la Fórmula 1

“Nuestro enfoque ahora está en las seis últimas carreras del año, donde luchamos por el segundo lugar en el Mundial de Constructores y en 2026 con la nueva reglamentación”, añadió el austriaco, cuyo equipo es segundo en el Mundial de Constructores con una diferencia de 27 puntos sobre Ferrari y 35 sobre Red Bull, después de que McLaren asegurase el título a comienzos de octubre.

Russell, ganador de dos grandes premios esta temporada, el último en Singapur, remarcó sentirse “orgulloso” por continuar en el equipo la próxima temporada y afirmó que tiene ganas por todo lo que está por venir.

George Russell; Fórmula 1. Foto: Reuters.

“Estoy muy orgulloso de continuar nuestro viaje juntos. No puedo esperar a ver lo que está por venir, especialmente cuando el año que viene tenemos uno de los mayores cambios regulatorios en la historia del deporte”, declaró.

El británico siguió: “Todos estamos increíblemente centrados en hacer que sea un éxito y, para mí personalmente, trabajaré sobre lo conseguido en esta temporada que ha sido la más fuerte hasta la fecha”.

Fórmula 1. Foto: Reuters (Athit Perawongmetha)

Cabe recordar que Kimi Antonelli ya había sido confirmado por Toto Wolff semanas atrás, aunque finalmente se hizo el anuncio en redes sociales.

“He aprendido mucho en mi primera temporada tanto en los buenos momentos como en los más difíciles. Todos ellos me han hecho más fuerte, no solo como piloto sino también como compañero de equipo”, detalló el joven de 19 años.

Fórmula 1: todos los pilotos confirmados para la temporada 2026

Los pilotos confirmados para la Fórmula 1 en 2026. Foto: X F1