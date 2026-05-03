Lionel Messi revolucionó el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y potenció la expectativa por Franco Colapinto. Foto: Reuters (Brian Snyder)

El astro argentino Lionel Messi volvió a acaparar todas las miradas este domingo, pero esta vez fuera de una cancha de fútbol. Su presencia en el paddock del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 generó una verdadera revolución en el ambiente del automovilismo, en una jornada que ya era especial para el deporte argentino por la participación de Franco Colapinto.

Messi, atracción total en el paddock de Miami

El capitán de la Selección Argentina llegó al autódromo internacional de Miami acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos. La visita no pasó desapercibida: fanáticos, equipos y figuras del paddock se vieron sorprendidos por la presencia del campeón del mundo, quien rápidamente se convirtió en el centro de atención.

Lionel Messi junto a Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Foto: Reuters (Brian Snyder)

La aparición de Messi en el circuito se dio en medio de un creciente vínculo con el automovilismo, especialmente tras su reciente encuentro con Colapinto en el predio del Inter Miami CF. En aquella ocasión, también participó Rodrigo De Paul, en una reunión que dejó una imagen icónica para el piloto argentino.

Colapinto, con ilusión de puntos en una carrera clave

En lo deportivo, Colapinto afrontará la carrera principal desde la octava posición con su monoplaza de Alpine F1 Team, en un fin de semana cargado de expectativas. El joven piloto buscará meterse en zona de puntos y consolidar su crecimiento en la máxima categoría.

Lionel Messi llegó al Gran Premio de Miami acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos. Foto: Reuters (Rebecca Blackwell)

Sin embargo, la competencia no estará exenta de dificultades. Las condiciones climáticas en Miami obligaron a reprogramar la actividad por la amenaza de tormentas eléctricas, lo que podría influir directamente en el desarrollo de la carrera.

En ese contexto, la presencia de Messi aportó un condimento extra a un evento que ya generaba gran interés en la Argentina, potenciando la atención sobre Colapinto y su desempeño en una cita clave del calendario de la Fórmula 1.