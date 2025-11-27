River Plate comenzó con la renovación del césped del Monumental: las reformas tecnológicas

El procedimiento tiene como objetivo eliminar la materia vegetal acumulada y mejorar la uniformidad del perfil del terreno. Desde la instalación del campo híbrido, el club de Núñez intensificó la limpieza de materia orgánica.

Renovación de césped en el estadio Más Monumental, de River Plate. Foto: X @Sepu79

De cara a 2026, River Plate comenzó la renovación del césped en el estadio Más Monumental. El proceso empezó este miércoles con el uso de la máquina Koro Field Top Maker, que requiere entre dos y tres días para completar la primera etapa.

El procedimiento, que se realiza anualmente o cada dos años según el uso del campo, tiene como objetivo eliminar la materia vegetal acumulada y mejorar la uniformidad del perfil del terreno.

El proceso de renovación de césped comenzó con la máquina Koro Field Top Maker. Foto: X @Sepu79

Después de la intervención inicial, se emplean equipos como el Multi Rake y la rastra para romper escalones, levantar la fibra sintética y optimizar la infiltración del agua durante lluvias.

Desde la instalación del campo híbrido, el club intensificó la limpieza de materia orgánica para mantener la funcionalidad de la fibra sintética y asegurar un rendimiento óptimo.

A diferencia de otros métodos, no se retiran panes de césped. Este sistema de mantenimiento es similar al que emplean estadios internacionales de primer nivel con superficies híbridas, por ejemplo, el de Manchester City.

Modernización integral del estadio Más Monumental

El suelo, se bajó aproximadamente 1.9 metros y pasó a contar con un césped híbrido (el 5% no es natural), con la intención de evitar los problemas que se generaban debido a la mala absorción del agua en días de tormentas.

Además, la institución de Núñez instaló un nuevo sistema de drenaje, desagüe y climatización, que colocó a River a la vanguardia de la tecnología deportiva regional.

River Plate instaló un nuevo sistema de drenaje, desagüe y climatización. Foto: X @Sepu79

El sistema de césped natural reforzado con tecnología de inyección de fibra permite que la cancha pueda tener más horas de uso que una tradicional. La tecnología de aireado ayuda al desarrollo de las raíces y conduce al crecimiento de un pasto más fuerte y saludable, que tiene menores gastos de mantenimiento.

A su vez, el sistema de calefacción garantiza que cuando hace frío se les envíe aire más cálido a las raíces, y cuando hace calor, aire frío. De esta manera, perciben siempre un clima templado, lo que hace que no se deba cambiar el sembrado según la época del año.

Respecto al plano futbolístico, el plantel del ‘Millonario’ volverá a las prácticas este jueves tras la eliminación del Torneo Clausura 2025 ante Racing Club y el técnico Marcelo Gallardo comenzará a delinear la plantilla para el próximo año.