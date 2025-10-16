¿Repetirá la hazaña?: Colapinto vuelve al Circuito de las Américas, la última pista donde sumó puntos en la Fórmula 1
El domingo 20 de octubre de 2024 fue la última vez que Franco Colapinto sumó puntos en la Fórmula 1, y lo hizo en el Gran Premio de Estados Unidos, que se corrió en el Circuito de las Américas. Allí, Colapinto terminó décimo y sumó un punto para Williams.
Aquel día, el joven piloto argentino largó en la décima quinta posición después clasificarse a la Q2. En un comienzo caótico, superó a Guanyu Zhou (Kick Sauber) y a Fernando Alonso, con una memorable maniobra que fue elegida como la mejor de la carrera.
Luego de ese sobrepaso, el pilarense tuvo que resistir los ataques de Kevin Magnussen (Haas), un piloto conocido por ser muy agresivo en su manejo. A pesar de ello, Colapinto sacó chapa y aguantó los intentos de sobrepaso del finlandés, quien no está más en la F1.
De esa manera, Franco llegó décimo y sumó un punto para la escudería británica, el último que consiguió en la máxima categoría del automovilismo tras casi un año y 17 Grandes Premios, en los cuales no logró finalizar entre los diez primeros con Williams y Alpine.
Fórmula 1: ¿Cómo es el Circuito de las Américas?
El Gran Premio de Estados Unidos se llevará a cabo en el Circuito de las Américas que se encuentra en Austin (Texas), y que cuenta con 20 curvas y una extensión de 5,116 kilómetros. Además, este trazado tiene dos zonas de DRS: en la curva 10, y la curva 11 hasta la 12.
¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?
El cronograma del Gran Premio de Estados Unidos
Viernes 17 de octubre
- Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30
- Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15
Sábado 18 de octubre
- Sprint: 14:00 a 14:30
- Clasificación: 18:00 a 19:00
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 16:00
En Argentina, la carrera se podrá ver en vivo a las 16:00 con transmisión por ESPN, Star+ y F1 TV Pro. En cable convencional, podrá seguirse a través de Fox Sports, y en streaming por Disney+.
Las cinco carreras restantes de la Fórmula 1 tras el GP de Estados Unidos
- Gran Premio de México - 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil - 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas - 22 de noviembre
- Gran Premio de Catar - 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi - 7 de diciembre