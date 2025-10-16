¿Repetirá la hazaña?: Colapinto vuelve al Circuito de las Américas, la última pista donde sumó puntos en la Fórmula 1

El actual piloto de Alpine, quien todavía no consiguió unidades desde su llegada a la escudería francesa, irá en busca de sus primeros puntos en el Gran Premio de Estados Unidos, un trazado que la trae buenos recuerdos.

Franco Colapinto vuelve a correr en el GP de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El domingo 20 de octubre de 2024 fue la última vez que Franco Colapinto sumó puntos en la Fórmula 1, y lo hizo en el Gran Premio de Estados Unidos, que se corrió en el Circuito de las Américas. Allí, Colapinto terminó décimo y sumó un punto para Williams.

Aquel día, el joven piloto argentino largó en la décima quinta posición después clasificarse a la Q2. En un comienzo caótico, superó a Guanyu Zhou (Kick Sauber) y a Fernando Alonso, con una memorable maniobra que fue elegida como la mejor de la carrera.

El memorable sobrepaso de Franco Colapinto a Fernando Alonso en el GP de Austin. Créditos: X @FOXSportsArg

Luego de ese sobrepaso, el pilarense tuvo que resistir los ataques de Kevin Magnussen (Haas), un piloto conocido por ser muy agresivo en su manejo. A pesar de ello, Colapinto sacó chapa y aguantó los intentos de sobrepaso del finlandés, quien no está más en la F1.

De esa manera, Franco llegó décimo y sumó un punto para la escudería británica, el último que consiguió en la máxima categoría del automovilismo tras casi un año y 17 Grandes Premios, en los cuales no logró finalizar entre los diez primeros con Williams y Alpine.

Fórmula 1: ¿Cómo es el Circuito de las Américas?

Franco Colapinto finalizó décimo en el GP de Estados Unidos 2024. Foto: Reuters.

El Gran Premio de Estados Unidos se llevará a cabo en el Circuito de las Américas que se encuentra en Austin (Texas), y que cuenta con 20 curvas y una extensión de 5,116 kilómetros. Además, este trazado tiene dos zonas de DRS: en la curva 10, y la curva 11 hasta la 12.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

El cronograma del Gran Premio de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1 : 14:30 a 15:30

Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15

Sábado 18 de octubre

Sprint : 14:00 a 14:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16:00

En Argentina, la carrera se podrá ver en vivo a las 16:00 con transmisión por ESPN, Star+ y F1 TV Pro. En cable convencional, podrá seguirse a través de Fox Sports, y en streaming por Disney+.

Franco Colapinto en el GP de Singapur 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Las cinco carreras restantes de la Fórmula 1 tras el GP de Estados Unidos