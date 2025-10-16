Con un guiño a Argentina: Franco Colapinto tendrá un diseño especial en su Alpine para el Gran Premio de Estados Unidos

La escudería mostró cómo será el monoplaza en las próximas carreras, con un detalle que lo vincula con Argentina e ilusiona sobre la renovación del ex Williams.

Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Este fin de semana llega el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. En este marco, en el comienzo de la gira por América de la competencia, Alpine anunció un guiño a Franco Colapinto mientras se aguarda por su confirmación para la temporada 2026.

Mercado Libre es uno de los auspiciantes principales de la escudería francesa, además de que le brinda un apoyo a Colapinto desde que estaba en Williams. Por esto mismo, se anunció su presencia en el nuevo diseño del monoplaza para la carrera en el Circuito de las Américas (COTA).

El nuevo diseño de Alpine, con la presencia de Mercado Libre. Foto: X AlpineF1Team

Alpine anunció este jueves que habrá un diseño, más conocido como livery, especial en su coche para este fin de semana. Si bien el estilo visual es similar al habitual, en la parte trasera del auto aparecerá el color amarillo, junto al logo de ML.

“Y todo era amarillo“, escribió la cuenta de X de la escudería para mostrar cómo se verá el auto durante este fin de semana. Además, el diseño estará presente en el Gran Premio de México y Gran Premio de Brasil, las próximas fechas en el calendario de Fórmula 1.

El anuncio de Alpine y Mercado Libre antes del Gran Premio de Estados Unidos. Video: x Alpine.

Cabe recordar que Williams hizo algo similar para esta etapa de la temporada el año pasado, ya que la aparición de Franco Colapinto despertó el interés de distintas empresas argentinas. Algunas carreras tuvieron el amarillo de Mercado Libre presente en el livery, algo que se repetirá en los próximos días.

“La velocidad tiene un nuevo color: amarillo. Unidos por la velocidad”, escribieron en sus redes sociales sobre el video en el que se anunció el diseño especial que tendrá el Alpine.

Además, se puede tomar esta acción como un guiño a la continuidad de Colapinto en el equipo. A falta de pocas carreras para el final de temporada, todavía no se confirmó la extensión del contrato del argentino, cuando solo quedan cuatro butacas libres en la competencia.

Por un lado, Red Bull todavía no definió al compañero de Max Verstappen, algo que se conecta con la falta de confirmación de la dupla de Racing Bulls. Por último, queda vacante el par de Pierre Gasly en Alpine, que todo indica que será Franco Colapinto.