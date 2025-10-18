Colapinto terminó 14° en la caótica carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos: a qué hora es la clasificación

El argentino padeció las incidencias entre otros conductores, en una carrera que tuvo cinco abandonos. Max Verstappen se llevó una valiosa victoria y achicó la diferencia con los McLaren.

Inicio caótico de la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025. Foto: REUTERS

Franco Colapinto no pudo hacer pie en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025 de Fórmula 1, además de que se vio afectado por la caótica sesión. El argentino culminó 14° con su Alpine, por lo que no pudo sumar sus primeros puntos con el equipo. El próximo paso estará en la clasificación, que se disputará a las 18.

La carrera tuvo su momento más vibrante en la largada: Niko Hulkenberg de Sauber chocó a Oscar Piastri de McLaren, quien impactó sobre su compañero, Lando Norris. Los dos pilotos del equipo campeón tuvieron que abandonar, algo que favoreció a Max Verstappen de Red Bull: contundente victoria y un recorte a la distancia en la tabla de posiciones.

El choque en el inicio de la sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Video: X SC_ESPN.

El neerlandés lideró de principio a fin y salió airoso de la pelea con George Russell de Mercedes, que finalizó segundo. El podio lo completó Carlos Sainz de Williams, otro de los que aprovechó el caos del inicio.

Lando Norris tuvo que abandonar en la primera vuelta de la sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025. Foto: REUTERS

El choque del inicio causó problemas para Franco Colapinto. Un leve toque en la salida de la primera curva produjo una pinchadura en uno de sus neumáticos, por lo que tuvo que detenerse en boxes rápidamente.

De todos modos, se pudo mantener en pista y ganó tres puestos en la parte final, ya que hubo un choque entre Lance Stroll de Aston Martin y Esteban Ocon de Haas. Por esto mismo, la carrera se terminó bajo bandera amarrilla. Como si fuera poco, sancionaron a Oliver Bearman de Haas por una maniobra y cayó a lo último de la clasificación.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos 2025. Foto: REUTERS

Con respecto al compañero del argentino, Pierre Gasly, también ganó posiciones teniendo en cuenta su posición de salida. El francés inició 12° y escaló tras el choque del inicio, aunque el pobre rendimiento del Alpine le hizo perder terreno, aunque completó la carrera 10°.

A diferencia de las carreras comunes, en la sprint solo suman los primeros ocho. Luego del podio, los que se llevaron unidades de la actividad del sábado fueron Lewis Hamilton (4°) y Charles Leclerc (5°) de Ferrari, Alex Albon (6°) de Williams, Yuki Tsunoda (7°) de Red Bull y Kimi Antonelli (8°) de Mercedes.

Aaand breathe... 😮‍💨



Let's take stock and have a look at our points finishers from the Sprint in Austin! 👇#F1Sprint #USGP @Gatorade pic.twitter.com/zypD0KReBR — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Tras el doble abandono de McLaren, se achicaron las distancias en la tabla de posiciones: lidera Piastri con 336 puntos, sigue Norris con 314 y se acerca Vestappen con 281.

Gran Premio de Estados Unidos 2025: días y horarios de la clasificación y carrera

Sábado 18 de octubre

Clasificación: 18.00 a 19.00.

Domingo 19 de octubre