Fórmula 1: Colapinto finalizó décimo séptimo en el GP de Estados Unidos con una “rebelde” maniobra sobre Pierre Gasly

El piloto argentino, que había largado desde la décima quinta posición, no mantuvo un buen ritmo de carrera, pero supo dar show en una de las últimas vueltas tras superar a su compañero de Alpine y no seguir las reglas de la escudería francesa.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: EFE (Dustin Safranek)

Franco Colapinto finalizó décimo séptimo en el Gran Premio de Estados Unidos, que se corrió este domingo en el Circuito de las Américas, en Austin (Texas). La victoria fue para el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull).

A diferencia de la carrera sprint, que tuvo un caótico comienzo con múltiples choques, en la carrera principal no hubo incidentes en la primera curva con una largada muy limpia por parte de todos los pilotos.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El único incidente del Gran Premio de Estados Unidos ocurrió en la vuelta 7 entre Carlos Sainz (Williams) y Kimi Antonelli (Mercedes), que terminó con el temprano abandono del piloto español de 31 años.

Lo más atractivo de la carrera fue la batalla por el segundo lugar entre Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren). El piloto monegasco le rindió una dura pelea al británico, uno de los aspirantes al título.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: EFE (Dustin Safranek)

A falta de cinco vueltas para el final del Gran Premio, Norris superó nuevamente a Leclerc y quedó segundo, sumando importantes puntos en su lucha por el campeonato de pilotos con su compañero Oscar Piastri.

Por su parte, Colapinto tuvo una interesante lucha con su compañero Pierre Gasly por uno de los últimos puestos de la carrera, demostrando rebeldía ante el pedido de la escudería francesa de respetar las posiciones.

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Oscar Piastri (McLaren): 346 puntos Lando Norris (McLaren): 332 Max Verstappen (Red Bull): 306 George Russell (Mercedes): 252 Charles Leclerc (Ferrari): 192 Lewis Hamilton (Ferrari): 142 Kimi Antonelli (Mercedes): 89 Alexander Albon (Williams): 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 41 Isack Hadjar (Racing Bulls): 39 Carlos Sainz (Williams): 38 Fernando Alonso (Aston Martin): 33 Lance Stroll (Aston Martin): 32 Liam Lawson (Racing Bulls): 30 Esteban Ocon (Haas): 28 Yuki Tsunoda (Red Bull): 28 Oliver Bearman (Haas): 20 Pierre Gasly (Alpine): 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 18 Franco Colapinto (Alpine): 0 Jack Doohan (Alpine): 0

Las cinco carreras restantes de la Fórmula 1